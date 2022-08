Más calidad de vida para vecinos de Darwin con una obra de más de 12 millones de pesos

La apertura de sobres se realizó en el centro de jubilados de la localidad de Darwin, donde cuatro oferentes se presentaron a la la licitación. Se trata de la empresa Ríos del Norte SA que ofertó un monto de $16.134.905, mientras que GSM Servicios presentó $11.791.000. La empresa Brick SRL ofertó $15.316.345 y Chimen Aike $12.269.707.

Este proyecto de ampliación de la red de gas, busca acompañar el desarrollo de la localidad, con la inclusión de más familias rionegrinas a un servicio de gas seguro y de calidad.

El intendente Victor Hugo Mansilla señaló que “esta obra tan importante, es una buena noticia para los vecinos de este barrio que iniciamos en su momento con Alberto. Cuando los vecinos me vieron por el servicio, los comprendí, porque yo se lo que es no contar con gas natural, por eso entré en contacto con la gobernadora por una parte de la obra, y ella solicitó que presentemos el proyecto por la totalidad, para hacer toda la obra. Lo cuento de esta manera porque me emociona cuando un pedido tan importante se saca adelante. Se que es un día muy importante para toda la comunidad de Darwin, porque todos se pondrán contentos por el servicio para este barrio de la localidad.”

La gobernadora Arabela Carreras señaló que la provincia a lo largo de los años ha dado respuestas y que en materia de gas se avanza notablemente para llegar a todos los habitantes de la provincia con este servicio. “Este es el modelo de provincia que soñamos, desde Juntos somos Río Negro con Alberto Weretilneck, donde no hay una acumulación de riquezas para unos pocos, y donde las regiones que producen determinado bien van a beneficiar al resto de la provincia”, menciono la gobernadora provincial.

En tanto el ministro de obras públicas, Carlos Valeri, indicó “que el gas es sumamente necesario, por eso es importante destacar la inversión que nos ha permitido ejecutar obras para asistir a mas de 2500 familias en la provincia.”

Por su parte unos de los vecinos beneficiario de esta obra, Diego Ortiz, con gran emoción indicó que “es muy importante para nosotros los padres de familia poder darle comodidad a nuestros hijos en el día de mañana, por ello quiero agradecer a la gobernadora.”