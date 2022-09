La familia de Lucas solicitó colaboración a quienes puedan aportar datos

En la oportunidad Juan Pablo, hermano del joven al que le quitaron la vida en la madrugada del domingo, agradeció a la comunidad por lo que hizo el lunes, cerrando los comercios, apoyando la marcha, también agradeció la predisposición de la fiscal Analia Alvarez quien desde un primer momento trabajó muy duro. Queremos que esto sea un punto de inflexión en Choele, porque esta desgracia que ocurrió a mi familia, le podría haber tocado a cualquiera, y los primeros responsables de esto son los senadores y diputados, que tienen que rever el tema de la seguridad. Yo me vine hace cuatro años a Choele, queriendo respirar tranquilidad, porque Choele era un lugar tranquilo, pero ahora no es así, y lo de Lucas es lo peor que nos puede haber pasado.

Si en la madrugada del domingo cuando paso todo este hecho, vieron algo, tienen cámaras o elementos que puedan poner a disposición no tengan miedo, comuniquense con nosotros, que precisamos de esa ayuda, que será importante.

Luego de la audiencia me quedaron dos cositas, una es pedir a diputados, o senadores, a quien corresponda, bajar la edad de imputabilidad, eso es tremendo, porque un pibe de 15 años mate y que la defensa solicite que a las 24 horas este libre, es una locura, y que la otra persona que entre los 15 y lo 18 años tuvo diez causas y que en el último crimen que realizó en Viedma, se sacó la tobillera y nadie hace nada, creo que vamos por un mal camino. Lo otro aún peor es la diferencia que note en la estructura de la fiscalía con la defensa, a los criminales hoy los defendían cinco personas, y a nosotros la fiscal, y de no ser porque mi familia tiene la posibilidad de contratar un abogado privado, si no hubieran sido cinco personas contra una. Yo le pregunto a todos los diputados, los senadores, ¿Como es?, defienden más al chorro, al que nos caga a la vida, que a nosotros. No puedo creer que a mi hermano lo mató un pibe de 15 años, y uno de 18, con diez causas, que había tenido tobillera y que igual salió a matar. Con todo el dolor del mundo, el mio y el de mi mamá, por que no debe haber peor cosa que te maten un hijo, vuelvo a pedir a los vecinos que hayan visto y puedan aportar algo que no lo duden y a los que han aportado agradecerles.

Por su parte el letrado Flores indicó que se logró conseguir la prisión preventiva por seis meses, lo que nos permitirá llevar tranquilidad a los vecinos que tengan un dato, para que lo puedan acercar con tranquilidad de que nadie entorpecerá este trámite, y que no correrá un riesgo. La caratula quedó como homicidio en ocasión de robo, agravada por la participación de un menor, y en el caso de la imputada mujer, quedó imputada bajo la caratula de encubrimiento, pero nosotros consideramos que su participación es necesaria por lo tanto debería tener una igualdad de rango de imputación con el otro imputado. Esto es una causa grave por lo tanto los plazos son de seis meses, por lo que creo que en este tiempo podremos obtener más elementos de prueba para poder reformular cargos.