Exitosa 42° exposición rural en Choele Choel

El presidente de la sociedad rural de Choele Choel, en el marco de la apertura de l 42° exposición rural de Choele, solicitó reglas de juego claro y a largo plazo, para que el campo ayude a sacar al país adelante, además dejó un claro mensaje sobre la seguridad para que no se vuelva a llegar tarde y no se deba tener otro hecho de dolor en la zona.

Con un marco de público inmejorable, el clima acompañando y un gran esfuerzo que demandó una inversión superior a los dos millones de pesos, se realizó la 42° Exposición Rural de Choele Choel y la 10° Exposición Nacional Hereford de la Patagonia. Durante la apertura del acto, se realizó un minuto de silencio por Lucas, quien perdiera la vida siete días antes en un hecho de inseguridad en Choele Choel, seguidamente cuando el presidente de la sociedad rural, Dante Segatori, tuvo que dar su discurso vertió un fuerte pedido por leyes que hagan que los delincuentes se sientan menos seguros.

Del acto de apertura participaron, la gobernadora Arabela Carreras, el intendente Diego Ramello; el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy, los ministros de Seguridad y Justicia, Betiana Minor y de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; el secretario General, José María Apud; el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi; el subsecretario de Agricultura, Diego Gordon;los legisladores Mónica Silva, Fabio Sosa y Juan Martín, intendentes de las localidades de Pomona, Rio Colorados y funcionarios municipales de Choele.

En primer turno el intendente Diego Ramello señaló que esta expo permite conocer todos los trabajos que realizan los productores de la región, y que si bien la ganadería está en una etapa de crecimiento, la región tiene todavía mucho más por aportar, y que Choele y valle medio pueden ser un factor de crecimiento para la provincia. Además agradeció a la gobernadora su presencia y destaco que Choele se encuentra “dentro del radar del gobierno provincial que nos acompaña y contiene.”

Por su parte el presidente de la sociedad rural resaltó el equipo de trabajo de la comisión de la sociedad rural, y destacó a los trabajadores rurales que son vitales en la vida del campo, luego en referencia a los productores señaló “hay que estar muy locos para dedicarse a producir y dedicarse a la ganadería en este país.”

Luego Segatori manifestó que gracias a “la buena lluvia de los últimos años, el continuó apoyo de la provincia, con créditos para la implantación de pasturas, lo que facilita la integración entre del secano, con el bajo riego, contamos hoy en el departamento Avellaneda con un stock de vientres, que rondan aproximadamente las 78 mil vacas madres, y aproximadamente 170 mil animales. En nuestro departamento también está la mayo cantidad de feed lots de la provincia, generando valor agregado a la cadena carnica, ayudando de manera significativa a la economía de la región y la provincia. Para poder seguir con esta actividad necesitamos reglas claras de funcionamiento de la barrera sanitaria, para conservar el tiempo y el dinero invertido. Al igual que la habilitación definitiva de los feed lots. También contemplamos la ganadería ovina reactivando la cadena lanera y el valor agregado de la ganadería ovina.”

“Hoy tenemos la suerte que 20 cabañas de la Patagonia nos acompañan, locos, intrepidos o heroes, para seguir insistiendo en invertir, apostar y arriesgar a la producción” indicó el presidente de la sociedad rural que destacó a los cabañeros como principales protagonistas y luego agregó “no sabemos hacer otra cosa que trabajar y producir, lo hacemos en un país, donde trabajar y producir resulta muy difícil, la incertidumbre economica enceguese y no permite la evolución y desarrollo del campo. En nuestra olvidada Patagonia, y también en nuestra provincia, faltan caminos, las rutas nacionales intransitables, sin conectividad y casi nula comunicación en la zona rural, hace que trabajar en el campo, hoy en día sea aún más dificil.”

Además manifestó su preocupación por la serie de hechos violatorios a la propiedad privada, “los malvivientes recorren a diario los campos, amenazan, intimidan, rompen alambrado, no roban para comer, no tienen hambre, han robado herramientas, vehículos, tractores, generadores, bombas sumergibles y lo que se les ocurra. Muchos ganaderos sentimos miedo al momento de llegar a nuestro campo, a nuestra casa, la situación es insostenible y no da para más, señores legisladores, señores senadores, señora gobernadora no esperen a que sea tarde, no queremos más dolor en Choele Choel.”

“La policía manifiesta permanentemente la falta de recursos para llegar a los campos en tiempo y forma, al igual que los productores, tampoco la policía tiene los medios de comunicación. No es de la policía la responsabilidad de la inseguridad, la falta de leyes adecuadas, o de quien deba aplicarlos, hacen que los delincuentes se sientan más que tranquilos.”

“Basta de apostar a la cultura del no trabajo, del plan social, hay otra forma de que la persona lleve el pan con diginidad a su casa. Para crecer debemos acabar con la burocracia, reducir el gasto público, disminuir la presión tributaria, poner estimulo a quienes producen y generan trabajo. A pesar de todo esto hay mucha esperanza, es posible cambiar el rumbo y hacer que este país sea una nación prospera y con crecimiento, el cambio que pedimos, lo tenemos que hacer nosotros. El campo no es un obstaculo, el campo ayudó, ayuda y ayudará a sacar este país adelante, para ello es necesario que quienes gobiernan establezcan reglas de juego claro y de largo plazo” finalizó Segatori.

La Gobernadora Arabela Carreras por su parte destacó la tarea conjunta que se lleva adelante con el campo y mencionó que se trabaja con las demás provincias patagónicas y la Nación para “fortalecer” la barrera sanitaria.

En ese marco, la Mandataria resaltó “el proceso de continuidad que venimos llevando adelante en conjunto el Gobierno Provincial y los productores, que se observa claramente en un crecimiento muy importante en la cantidad de cabezas y la calidad del producto”.

“Hace 12 años que venimos asistiendo a las rurales y se observa un crecimiento. Los productores han podido asociarse al Estado y tienen la posibilidad de avanzar en proyectos y propuestas para potenciar la producción”, dijo Carreras y destacó las herramientas del Gobierno para acompañar al sector, especialmente los créditos para la compra de animales, el desarrollo de tecnología y la incorporación de infraestructura.

“El debate pendiente, fundamentalmente a nivel nacional, tiene que ver con las condiciones para llevar adelante la producción. Y dentro de esa agenda voy a destacar la importancia de la barrera sanitaria. En Río Negro nos toca la responsabilidad de ser la gran barrera al norte de la Patagonia, pero el esfuerzo para mantener estas condiciones no puede ser solo del Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia y de las organizaciones locales. Necesitamos más apoyo y compromiso, porque esta barrera garantiza que nuestros productos tengan una inserción internacional”, reflexionó.

En materia de seguridad, comentó que se trabaja en un nuevo plan que incluye la incorporación de mayor tecnología, más cámaras de videovigilancia y conectividad en las zonas rurales. “Esto nos permite brindar una respuesta más ágil ante cualquier inconveniente que atraviese un productor, incluso en materia de salud”, dijo.

En ese sentido, la Gobernadora aprovechó para solidarizarse con toda la comunidad “ante el doloroso momento que nos toca atravesar en Choele Choel, con el asesinato de un vecino de la ciudad, cuyos autores ya han sido detenidos gracias al gran trabajo que hace la Policía de Río Negro”.

El Ministro Banacloy agradeció a la Gobernadora por acompañar el evento y destacó que el marco es “excepcional” para el sector agropecuario. “Todos los productores están contenidos por los financiamientos que otorga el Gobierno con tasas inéditas. La matriz productiva de nuestra provincia ameritaba herramientas que sean competitivas”, dijo.

“La ganadería tiene que aprovechar este buen momento y tiene que dar las discusiones necesarias. Porque, más allá de las coyunturas macroecónomicas, en Río Negro se ha generado una isla donde trabajamos todos juntos”, finalizó.