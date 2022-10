Darwin participará de las finales de los Encuentros Culturales Rionegrinos

Darwin estará representada con 45 niñas, niños, jóvenes y adultos que formarán parte de esta gran final en Bariloche, que completará un total de 1500 participantes de toda la provincia.



El intendente Víctor Hugo Mansilla habló a los presentes poniendo en valor el logro obtenido "no es fácil ir a competir, no es fácil trasladarse, no es fácil conducir un grupo, pero ustedes pudieron porque estuvieron a la altura de las circunstancias", además señaló "que puedan valorar esta oportunidad de ir a mostrar, exponer lo que saben fuera de la localidad, y que lo hagan con el mayor de los respetos al otro que también está compitiendo y aprendiendo como ustedes, y que no importan los resultados porque acá lo más importante es que puedan participar de una instancia que no todos tienen el privilegio de estar presentes". "Nosotros como equipo de gobierno nos sentimos orgullosos y les deseamos la mejor de las suertes"



En otro momento de su alocución Mansilla anunció un aporte a cada uno de los participantes, para sus gastos particulares en este viaje, de $3000. "Sabemos que no es mucho pero es una ayuda y además de eso quiero decirles que en Darwin tenemos grandes valores y hoy ustedes van a un provincial, y nosotros desde acá vamos viendo los buenos resultados de haber apostado fuerte a la cultura y al deporte".



El almuerzo se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad y el Intendente estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Luciano Islas, La Presidente del Tribunal de Cuentas Roxana Quevedo (a cargo de Cultura y Turismo), la Concejal Karina Vázquez y personal municipal.



Previamente al almuerzo el músico, profesor, tallerista Pablo Navarrete, integrante de la Escuela de Música de Darwin en agradecimiento a la invitación realizada por el Municipio por el Día de la Diversidad y Día de la Madre, entrego un presente al Intendente Mansilla de un mate con su marca que lo caracteriza. -