La comunidad marcho en memoria de Lucas

El hecho ocurrió el 18 de septiembre, cuando dos personas ingresaron a una vivienda con fines de robo, accedieron al lugar por una ventana del primer piso, luego de escalar por un arbol,y una vez dentro de la vivienda, despertaron a la victima con un arma blanca, quien luego perdería la vida producto de heridas de arma blanca. Uno de los agresores que entró a la vivienda, era menor de edad y debía estar bajo la orbita de SENAF, por haber protagonizado un violento robo en la capital provincial. En tanto que la otra persona que ingreso a la vivienda, ya tenía varias causas en su haber y en uno de los últimos hechos en la zona de Viedma, había dejado la tobillera electrónica.

Es por estas situaciones que la comunidad se manifestó en una marcha, en la que se reclamo la presencia de gobernantes, legisladores, diputados y senadores, teniendo en cuenta que uno de los principales pedidos que se impulsa es la reforma penal juvenil para que ninguna otra familia deba sufrir un caso como este en mano de personas que ya tenían antecedentes violentos.

En esta ocasión la marcha que inició desde el acceso a la ciudad, se dirigió por la principal arteria de la ciudad, hasta la plaza de las banderas frente al municipio, donde se encendieron velas y se realizó un respetuoso minuto de silencia.

El hermano de Lucas agradeció la presencia de todos y señaló que lo que quiere la familia es que no se deba lamentar otro hecho de este tipo en la región y que no quede todo en la nada. Luego manifestó su decepción por la falta de apoyo de legisladores, diputados y senadores, que además de estar ausentes en las distintas marchas, no se han puesto en contacto con la familia y señaló que “la política es una gran responsable en todo esto, además no quiero dejar de mencionar a la SENAF que es un organismo que pagamos entre todos y no sabemos que hacen. Cuando paso lo de Lucas el menor involucrado estaba a cargo de la SENAF, y paso lo que paso.”

Para finalizar señaló que se siente el acompañamiento de la gente que es muy importante para la familia y por ello agradeció por el tiempo que se toman para participar de estas marchas.