Ramello abrió el periodo de sesiones destacando lo realizado y manifestando que no se debe retroceder

El jefe comunal indicó que “no es ni será jamás tarea sencilla administrar y conducir un municipio. Tengo la tranquilidad y la certeza de que, por sobre todas las dificultades, todos los obstáculos, pudimos salir adelante. Fundamentalmente porque siempre tuvimos muy claro, muy presente, el mandato de los vecinos y vecinas. El mandato de ser generadores de cambio.”

“Definimos una visión. Definimos un proyecto. Nos pusimos en marcha y nunca bajamos los brazos. Nunca abandonamos el entusiasmo y las convicciones del primer día. Jamás abandonamos los sueños. Hoy, a tres años y tres meses de haber iniciado este camino de transformación, a los vecinos y vecinas les digo: No nos detengamos. No retrocedamos. El pasado nos acecha y, a través de un atajo, busca volver e instalarse una vez más para dilapidar este presente y para hipotecar el futuro de este otro Choele que estamos construyendo juntos.”

El intendente manifestó que no se deben detener: la modernización, la recuperación técnica, la recuperación administrativa y financiera del estado municipal. El récord histórico de inversión pública, el redimensionamiento de toda la infraestructura vial y de redes en la localidad. El programa municipal de areas naturales protegidas con sus ecoparques. Los programas para garantizar el acceso a la tierra. Los programas municipales de regularización dominial. El crecimiento exponencial del festival de folclore, que este año se gestionara que sea fiesta nacional. El crecimiento exponencial del turismo. La política de inclusión e integración y de genero y diversidad. Las gestiones para contar con mayor seguridad y prevención del delito. El acompañamiento a instituciones.

También indicó que no se debe detener la definición y la implementación de la nueva agenda urbana y en este sentido dio a conocer los proyectos que integran el “Plan Estratégico 2023 2027”, entre los que menciono el nuevo acceso oeste y la tercer rotonda, proyecto por el que se busca conectar las instalaciones de la Universidad de Rio Negro con la Avenida Don Bosco en el Barrio Maldonado. Otro proyecto es el Biocorredor de Kennedy, que permitirá la ejecución de un colector pluvial que capta y conduce el agua que desciende de la barda los días de lluvia descargando en el antiguo zanjón, ubicado entre La ex -Campagnola y el predio del Club Villa Unión. Además se integrará la avenida San Martin y calle Kennedy. También se refirió al proyecto de la segunda etapa del paseo costero que recorrerá el Maldonado hasta la caminera. Asimismo se estudia la posibilidad de utilizar la “picada” del gas, en el tramo que va del Parque Industrial a la Planta de Reciclado y el Camino de la Estación, para la generación de un camino de circunvalación y un ingreso auxiliar a la localidad.

Finalmente el mandatario municipal invitó a los vecinos a no detenerse, marcando que “hay presente y hay futuro. Hay esperanza, no retrocedamos. Los choelenses retomamos la senda del desarrollo. Aprendimos de nuestros errores y nunca más vamos a hipotecar nuestro futuro. Nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo llegar hasta aquí. No nos detengamos. Que no nos detengan. Que no intenten frustrar nuevamente los sueños y anhelos que tenemos como comunidad. Sigamos buscando nuevos horizontes, con nuevos desafíos pero sin poner en riesgo lo que logramos hasta aquí, que es mucho. Lo alcanzado no es mérito solo de un gobierno o un equipo de trabajo, es el fruto del esfuerzo de una comunidad que tomo la decisión colectiva de no postergar más su crecimiento y su desarrollo. Todavía falta mucho trecho por recorrer, obstáculos que superar y adversidades que enfrentar. Siempre dijimos que el camino a seguir iba a ser largo, pero este camino que les propusimos es sin atajos y sin diagonales. Sabemos que es un camino más difícil, pero es más sincero con los vecinos y vecinas.”

Finalizadas las palabras del discurso de apertura del intendente, el presidente del concejo deliberante dio por finalizada la primera sesión ordinaria del año, que contó con la participación de referentes de instituciones, integrantes del equipo de gobierno, la totalidad de los concejales y vecinos en general.