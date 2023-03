Encuentro y Conferencia de Veteranos y Excombatientes de Malvinas de Rio Negro  

En dicho encuentro estarán disertando destacados pilotos aeronavales en el conflicto bélico de Malvinas de 1982, se trata del Teniente de Navio Owen Crippa y Teniente de Navio Jose Cesar Arca, ademas se contará con la presencia del periodista y corresponsal en Malvinas Nicolas Kasanzzew. Con sus relatos mantienen la llama viva de la causa Malvinas y permiten a los jóvenes conocer más sobre el conflicto donde muchos jóvenes perdieron su vida.

El intendente de Choele Choel, Diego Ramello, indicó “Es un hecho de importancia historico para la comunidad, que se podrá realizar por el esfuerzo y compromiso del ex combatiente Hugo Cabral y el historidad Omar Cricco, quienes nos acercaron esta inquietud de llevar adelante esta jornada. Nosotros generamos las condiciones necesarias para poder realizar este evento que pone en valor la causa Malvinas, no olvidar y mantener viva nuestra historia, con estos heroes que nos visitarán y nos contaran en primera persona, sus vivencias, es una oportunidad muy importante para las nuevas generaciones, que aun no conocen en profundidad lo que significó la gesta de Malvinas”.

El ex combatiente Hugo Cabral, residente hace décadas en la localidad de Choele Choel indicó que la gesta de Malvinas es parte de la historia reciente, con tan solo 40 años, y poder contar con el relato de quienes la vivieron no es lo mismo que la historia de los libros o videos. Nos costo muchisimos años hablar de la guerra, estuvimos en silencio, porque la guerra es muy traumatica y el trauma post guerra es muy grande, pero ahora se esta pudiendo llevar la historia para que no se apague la llama de la causa Malvinas. Es muy importante que los niños valoren lo que hicieron nuestros mayores, para que entiendan que el camino no es por el medio de las armas, que se debe continuar el camino diplomatico.

Por su parte el historiado Omar Cricco, indicó que se debe recordar y reconocer a quienes fueron parte de la gesta y por otro lado se debe reflexionar lo que sigue significando Malvinas para este país. Cricco realizó una reseña de los pilotos que estarán visitando la zona, indicando que son un ejemplo, reconocidos con numerosas medallas y que ahora siguen manteniendo viva la historia de Malvinas.

La actividad es una tarea coordinada de manera conjunta con excombatientes de Choele Choel, la Direccion de Veteranos de Guerra de Malvinas, el Municipio de Choele Choel y cuenta con el acompañamiento del Observatorio Malvinas, y la Legislatura de Rio Negro, cuyo objetivo es que a traves de estas tareas de concientizacion y difusion, se promueva la posibilidad de incluir en la enseñansa de los distintos niveles educativos la causa Malvinas.

Es importante destacar que quienes deseen participar deben confirmar asitencia al 2984570680, dada la capacidad del lugar.