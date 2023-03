En el marco del 8 de Marzo “Dia Internacional de las Mujeres” en Choele Choel se realizarán diferentes actividades.

Las actividades fueron organizadas de manera colectiva por diferentes instituciones de la ciudad; Hospital Choele Choel, Lalcec, Mujeres Vinculadas (ME CaMe), Museo Histórico, Comisaria de la Familia, Mujeres Autoconvocadas, Biblioteca Nicolás Avellaneda.

Es sabido que la organización familiar y los cuidados no solo de niñas y niños sino también de personas adultas mayores o con discapacidad recae sobre todo en las mujeres. Este trabajo que no tiene vacaciones, no tiene horas libres ni remuneración… entre otras consecuencias.

Es por este motivo que es responsabilidad de la sociedad toda trabajar en conjunto para lograr una mayor participación de las mujeres en puestos de decisión, lograr una distribución más justa de las tareas dentro del hogar, mejores trayectorias laborales femeninas y el efectivo goce de los derechos sexuales y reproductivos.

Por todo lo expresado, es que este año se eligió como temática los cuidados y la división sexual del trabajo bajo el lema “Si las mujeres no cuidamos, ¿Quien cuida?”

Se detalla a continuación las actividades pensadas por distintas mujeres de la ciudad, reflejándose en ellas la diversidad de propuestas, permitiéndonos llegar a la mayor cantidad de mujeres.

●MIÉRCOLES 8

-8:00 HS- Acto central en plaza de las banderas. Intendente y demas autoridades.

-8:30 HS Inauguración de Mural en Hospital.

-9 HS a 14 HS – Plaza de las banderas (HOSPITAL): Globa o gazebo para la toma de datos en la Plaza de las Banderas y la realización del PAP en el hospital. GRATIS Y SIN TURNO

-10:00 HS Clase abierta y gratuita de gimnasia (ATP)

●MIÉRCOLES 8

16.30 RESCATE DE HISTORIA , “Mujeres de Choele Choel Escribiendo la Historia” Museo Histórico Regional ChCh - en la Biblioteca Nicolás Avellaneda.

17.30 RESTAURACIÓN BANCO ROJO

18.30 MOVILIZACIÓN A LA PLAZA DE LAS BANDERAS

19:30 Relatos audiovisuales “Nosotras somos” Mujeres que cuentan su historia, MUJERES VINCULADAS - PROYECCIÓN EN PLAZA DE LAS BANDERAS.

●JUEVES CICLO DE CINE DE MUJERES. Primer capítulo de “Las cosas por limpiar” 2O:30h. B° mansilla

●VIERNES 10 - HOSPITAL : Globa o gazebo para la toma de datos en la Plaza de las Banderas y la realización del PAP en el hospital. GRATIS Y SIN TURNO