Se decomisaron 120 kilos de carne

El decomiso se produjo minutos después de las 21 horas en el marco de un Operativo de Control Vehicular e Identificación de Personas de rutina que se estaba realizando frente a esa Unidad de la Policía de Río Negro.

Todo inició cuando se procedió a la identificación de un vehículo Marca Ford Modelo Ranger en el que se movilizaba un hombre de 37 años con domicilio en Choele Choel y que iba con destino a esa ciudad procedente de la localidad de Pomona.

Tras inspeccionarse la documentación personal y del rodado, se le pidió al conductor que efectúe la apertura de la caja del rodado y también del interior del mismo, siendo en ese momento donde se logra observar y constatar la presencia de bolsas de nylon de color blancas conteniendo en su interior carne vacuna (pulpa trozada), constituyendo esto una flagrante infracción a la Ley N° 2534 correspondiente a Requisitos para la Faena y transporte de productos cárnicos, por lo que - previa intervención de agentes del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro - se procedió al decomiso del producto.

El acta de infracción indica que el decomiso de los 120 kilos de carne se realiza por ser transportados en un vehículo NO habilitado para tal fin, por no contar con las medidas sanitarias correspondientes ni la documentación sanitaria para el transporte de dichos productos y, además, porque los productos no conservan la cadena de frío.



Luego de notificado el infractor, se procedió de acuerdo a lo establecido en el protocolo de procedimientos realizándose la incineración del producto en presencia de testigos.