Brindan información a usuarios de transporte público

Debido a reiteradas denuncias de dueños de taxis y usuarios respecto de vehículos particulares que transportan pasajeros y que se hacen llamar "UBER", aunque la contratación no se realiza a través de dicha plataforma, es que desde el área de bromatología y tránsito de Lamarque brindan información relevante para usuarios de transporte público.

El servicio público de transporte de pasajeros mediante vehículos tipo taxi y/o Radiotaxi está regulado por la Ordenanza Municipal Nº 707/2012 en donde se establece como tiene que ser el vehículo y qué condiciones deben cumplir tanto el transporte como los choferes, documentación exigible, etc.

La tarifa se actualiza mediante Ordenanza, tanto la bajada de bandera como la ficha. Cada 6 meses deben presentar la Revisión Técnica Obligatoria y durante el año son controlados en los operativos de tránsito y anualmente deben someterse a una inspección municipal. Todos los choferes cuentan con licencia de conducir profesional. Esto no significa que no vayan a tener accidentes, pero sí le garantiza a cada usuario la protección de su salud y sus bienes personales en caso de que algo ocurra.

Los vehículos particulares en cambio, no se sabe si el conductor es apto para transportar personas, no se puede determinar si el vehículo esta en buenas condiciones o no, si cuenta con toda la documentación en regla y el precio es pactado en el momento, por lo que el valor del viaje puede ser menor, mayor o igual que el de un taxi habilitado dependiendo de lo que al chofer decida. En caso de que ocurra un sinistro vial el usuario quedará a su suerte.

Por tal motivo siempre se recomienda la utilización de vehículos habilitados.

Se recuerda además que se continúan con los controles pertinentes con el fin de detectar aquellos vehículos no habilitados.