El corazón puesto en un alfajor vallemediense

Norali, con 25 años, reside en Chimpay, localidad de donde es su madre, y si bien ha tenido la oportunidad de estar en otros puntos, es esta la localidad a la que siempre regresa, dado que por más que no nació en la provincia, ella elige ser chimpayense, porque es el lugar donde está bien, cerca de todo lo que le gusta, el río y la tranquilidad que caracteriza a la región del valle medio. La joven, porta el gen emprendedor, y por ello supo afrontar distintas dificultades valiendose de sus manos y creatividad para poder salir adelante. La creatividad y las grandes de emprender las heredó de su madre artesana, y como todo emprendedor tuvo que afrontar dificultades, pero lejos de hacerla rendirse, todo fue un aprendizaje para seguir por el camino del emprendedurismo.

El emprendimiento gastronómico surge en pandemia, cuando Norali, junto a su pareja se quedan sin trabajo y allí inician con la venta de comida, aunque les fue muy bien, también vivieron momentos de nerviosismo cuando en plenas fiestas con muchos encargues se les rompe la heladera y tuvieron que recurrir a la casa de una vecina para poder cumplir con todos los pedidos, pero eso hoy es una anécdota más de las muchas que le toca vivir a un emprendedor gastronómico. “Originalmente vendiamos comidas saladas, y productos para congelar. Cuando el emprendimiento estaba funcionando un día se me ocurre hacer alfajores de nuez y dulce de leche. Los alfajores le encantaron a todos, a mi me gustaron mucho más, me gusto hacerlos y esa fue la puerta de entrada al mundo de la pastelería. Después inicie con tartas, comencé a probar si me salia hacer tortas y así fue creciendo, hasta el punto que un día me tuve que sentar a tomar la decisión de seguir con el emprendimiento de pastelería o con la comida salada, porque no podía sostener los dos en la misma cocina, en el mismo espacio y allí elegí el emprendimiento de pastelería” señala la joven que lleva las riendas de “Norali, pastelería artesanal”.

Con el correr del tiempo, la joven emprendedora, entendió que el proyeto la limitaba a la localidad de Chimpay, dado que muchos de los productos que elabora necesitan estar refrigerados, es por ello que se decidió por hacer alfajores, así comenzó a tomar forma Piwké. “Me vi obligada a pensar en algo que yo pueda enviar a alguien en otra localidad, pero además me gusta la idea de participar en ferias gastronomicas. Viajar mostrando lo que yo hago, y para eso necesitaba un producto que me lo permita, y el producto indicado para ello es el alfajor. Además me encanta el alfajor, fue el primer producto con el que inicie la pastelería, por ello hay como una conexión y sentí que había algo que me decía tiene que ser esto, sobre todo teniendo en cuenta que es un producto muy característico de los argentinos, fue incluso una de las cosas que mas extrañe cuando estuve viviendo en Uruguay”.

Los alfajores son caracteristicos de la Argentina, pero además cuentan con la impronta de cada región, por ello, para hacer un producto único, había que superar el desafío de hacer un alfajor que identifique a la región. Es así que se trabajo incansablemente en la receta, siempre con excelentes devoluciones, pero se seguía trabajando para llegar al producto que identifique la zona y la localidad de Chimpay. “Nosotros no tenemos ese producto, que uno diga, este es el alfajor rionegrino, entonces aproveche esa libertad para hacer un alfajor con ingredientes que sean de la zona, como es el caso de mi alfajor estrella, el primero que hice, que es el que más se vende, y el que más gusta, que es un alfajor de maza de nuez, nueces producidas acá en Chimpay. También tiene un corazón de frutos rojos, de la provincia, y durante la temporada de cerezas, ese corazón es de cerezas que se producen acá en la localidad. Mi forma de darle identidad a los alfajores -Piwké- es comprar la materia prima a los productores regionales, y al mismo tiempo se trabaja con diseñadores, packaging realizado por vecinos de Chimpay, o de la zona, que permite que gire la rueda.”

El nombre Piwké -corazón en mapudungun- también es parte de la identidad de este alfajor rionegrino realizado en la cuna de Ceferino, dado que Norali es descendientes de Mapuches- Tehuelches, sobrina nieta de la cantautora Aime Peine. La joven emprendedora, relata que para ella Piwké, no es un nombre más, tiene un sentido muy profundo, dado que -Corazón- es lo que para ella representa la pastelería. “Yo amo cocinar, dejo una parte de mi en cada cosa que hago, sobre todo en estos alfajores que le he puesto el corazón, mucho trabajo y sacrificio para que hoy llegue a este producto.”

Es alentador el futuro del producto, sobre todo porque cuenta con caracteristicas nobles de la localidad de Chimpay, capital de la cereza rionegrina que se importa al mundo, por ello se espera que Piwké pueda prontamente llegar a distintos puntos de la provincia y el país, y ese es el anhelo de la emprendedora que señala “Me gustaría llegar a todos los rincones de la provincia, pero no quiero ponerles limites al emprendimiento, quiero que llegue a todos los lugares a los que se pueda enviar y que Piwké sea reconocido como el alfajor de nuestra región, el alfajor del valle medio, el alfajor de Chimpay, que la gente lo identifique como un producto de la zona.”

Para todas las personas que quieran adquirir el producto, se pueden contactar por las redes sociales de Norali Pastelería, o bien por el instagram Piwkealfajoresartesanales, además pronto habrá punto de ventas en distintas zonas de la región y se avanza en la plataforma para poder hacer envíos a todo el país. Por ahora, cada quince días se hacen repartos hasta la zona de Neuquén y cada una semana se reparten los pedidos realizados hasta Choele Choel.

Redes sociales

https://instagram.com/piwkealfajoresartesanales?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://instagram.com/norali_pasteleria?igshid=ODkwYmMyNzQ1NA=