El municipio recupero fondos que habían sido sustraídos en el fraude

Los fondos habían sido sustraídos por ciberdelincuentes quel interfirieron en el homebanking generando tres transferencias indebidas por una suma cercana a los $30 millones.

De dichas transferencias, en el momento, se logró frustrar una, es decir: se debitaron -en definitiva- dos, con un perjuicio para las arcas municipales cercano a los $20 millones.

Ese mismo día se logró con la entidad bancaria rastrear y bloquear los fondos correspondientes a una de esas dos transferencias debitadas, limitando el perjuicio económico a los fondos correspondientes a la transferencia restante por la suma de $9.999.890,00.

Ahora gracias a la profesionalidad y celeridad de los agentes y funcionarios municipales intervinientes, como así también a la decisiva intervención de los ejecutivos y responsables de cuenta de la entidad financiera, se pudo recuperar la totalidad de los fondos, los que fueron acreditados en las cuentas del municipio en horas de la tarde del lunes 14 de agosto.

Con ello se confirma la inexistencia de perjuicio económico para el municipio por la maniobra.

Resulta necesario destacar la actuación del personal de la Comisaría 8va y de la Fiscalía nro. 1 de Choele Choel, a cargo del Dr. Germán Balditarra.

Se recuerdan algunas medidas de seguridad a tener en cuenta para prevenir este tipo de situaciones:

- Nunca ingresar factores de autenticación en ventanas emergentes que no correspondan con la transacción que se realiza.

- Mantener los antivirus actualizados.

- No hacer click en enlaces sospechosos.

- No descargar archivos adjuntos de correos electrónicos de remitentes desconocidos.

- Nunca proporcionar las claves o contraseñas personales.

En caso de ser víctima de este tipo de delitos se deben seguir las siguientes recomendaciones: no borrar o reenviar nada, denunciar en la comisaría más cercana y seguir las instrucciones de la autoridad interviniente.

Asimismo, se pueden asesorar o recibir asistencia en la Oficina Municipal de Información al Consumidor ubicada en Rivadavia 419 de Choele Choel.