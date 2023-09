Estudiantes de Maquinarias visitan La Media Luna

Desde el CEAER Anexo Lamarque y la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología organizaron una visita al establecimiento La media luna propiedad de la familia Gordon en donde pudieron observar entre otras cosas, el galpón de clasificación y empaque de cebolla. En este sector se pudo constatar el valor agregado que realizan a la cebolla con este sistema productivo en particular.

Pudieron apreciar en campo la siembra de cebolla con una sembradora neumática y también donde esta misma máquina soterraba la cinta de goteo con la cual va a efectuar luego la irrigación. Luego visitaron el pivot, sus características y funcionamiento además de poder manejarlo con una aplicación de celular. Con esto la empresa demuestra cómo se tecnifica para un mejor y más eficiente manejo del recurso agua.



En este pivot de 50 has había 25 has de alfalfa y 25 has de cebolla. Esta firma sostiene que se debe realizar un correcto uso de recursos cuidando el medio ambiente. Por otra parte, en todas las etapas productivas recogen datos de cada proceso, con esto, logran obtener información que a la hora de tomar una decisión aumentan la probabilidad de éxito.



Esta visita ha posibilitado a los estudiantes tener una visión técnica, productiva y empresarial que pone énfasis en la calidad, los rendimientos, pero también el adecuado uso de los recursos naturales. El recorrido fue guiado por Javier Escudero, empleado de la firma y acompañados por el CEAER por el Coordinador de Prácticas Gustavo Manzor.



Sobre el impulso que se le ha dado este año a este tipo de actividades, el Director Miguel Gallardo, ha indicado que esto se debe fundamentalmente a la prioridad institucional de acercar a los estudiantes a los entornos laborales reales y a las instituciones públicas y empresas que facilitan estas prácticas. -