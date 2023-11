Secuestro de productos cárnicos y derivados de lácteos

Previa intervención de la inspección de Ganadería que opera en la región, se procedió al secuestro y posterior incineración de 5 cajas de cartón conteniendo pollos, otras 4 conteniendo en su interior carne picada y 14 envoltorios de distintos cortes de carne vacuna como lomos, entrañas, cuadril, bifes de chorizo y otros, los que en total representaban unos 400 kilos.

Además de la carne, la policía de tránsito secuestró unas 7 cajas de quesos del tipo pategrás.

Según se supo, minutos antes de la medianoche, el personal que cumplía funciones de control en ruta frente a la unidad ubicada en el kilómetro 998 de la ruta 22 observó al conductor de una Fiat Fiorino que iba en sentido de dirección al Oeste hacer una forzada y presurosa maniobra saliendo de la ruta para ingresar a la Estación de Servicios ubicada a pocos metros.



Esto despertó su sospecha, por lo que una patrulla se dirigió al lugar donde se encontraba estacionado el rodado con fines de proceder a identificar a los ocupantes y controlar la documentación vehicular.

Fue entonces que se supo que procedían de Río Colorado y que iban de regreso a Chichinales, su lugar de residencia.

Junto al conductor iba otra persona de 20 años.

El conductor se allanó a reconocer que transportaban mercaderías para un comercio del Alto Valle y cuando abrió las compuertas traseras quedó en evidencia la irregularidad cometida.

El rodado no solo carecía de habilitación para movilizar productos comestibles sino que además no tenían certificación sanitaria de origen, tampoco las credenciales para la manipulación de alimentos y el rodado no tenía equipo de frío.

Es entonces que interviene "Ganadería" para tomar las medidas sanitarias y, tras labrar las infracciones pertinentes, proceder a la destrucción de la totalidad de la carga.

Fuente URIV