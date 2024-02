Belisle busca recuperar la integración con la región, provincia y nación

Desde el concejo, como así también asesores y del ejecutivo se señalaron una serie de irregularidades, entre la que manifestaron la falta de documentación, la entrega de terrenos sin la correspondiente mensura, lo que implica que los vecinos aún no puedan contar con los servicios.



Además se refirieron a compras que no estaban correctamente documentadas y falta de rendimientos. Pero según el intendente lo primero que les llamó la atención es que el último presupuesto aprobado por el concejo data del año 2014, y que en el 2023 no están cargado en el sistema la totalidad de ingresos por regalia y coparticipación "esto nos lleva a que no estén cargados los resultados financieros, esto no nos permite conocer el total de gastos e ingresos. La deuda estimada al 11 de diciembre es de 81 millones de pesos" remarcó Agüero, que aún no se tiene certeza total de la deuda por que han aparecido boletas de proveedores que no estaban registradas.



Se refirieron además a rendiciones del 2018 del plan Castello que se deben completar ahora para poder avanzar en los convenios escolares.



En otro punto de su discurso el intendente se refirió a los desafíos que vienen y cuáles son los objetivos entre los que destacó la integración de Belisle a la región, a la provincia y nación.