El beach vóley fue protagonista en Beltrán

Las acciones se llevaron adelante en el Club Social y Deportivo Luis Beltrán para las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

Esta fue la tercera y última etapa del torneo organizado por la Asociación de Vóley Playa (A.V.P.), la Federación Rionegrina de Voleibol (Fe.Ri.Vo) y la Secretaría de Deporte provincial. Tanto esta como las anteriores se desarrollaron en Luis Beltrán con el acompañamiento de la Municipalidad local.

Cabe destacar que esta competencia se utilizó además para observar a las jugadoras y jugadores de cara al armado de los seleccionados que representarán a la provincia en los torneos regionales y nacionales de este año.

RESULTADOS

SUB12 FEMENINO

1) Lupita Llorente Aramendi / Delfina Corona López (Beltrán)

2) Luara Tolosa / Brunella Vásquez (Beltrán)

3) Esmeralda Güenchenen / Germma Brendel (Beltrán)

SUB14 FEMENINO

1) Simona Antunes / Sofía Ariente (SAO)

2) Bianca Flores / Amparo Sánchez Troncoso (Beltrán)

3) Catalina Villanova / Kiara Painel (Choele)

SUB 16 FEMENINO

1) Bianca Flores / Amparo Sánchez Troncoso (Beltrán)

2) Martina López / Isabella Castello (Beltrán)

3) Nahiara León / Stella Gia (Viedma)

SUB18 FEMENINO

1) Catalina Bellochio / Danixa Herrera Carranza (Beltrán)

2) Martina Bidegain / Martina López (Beltrán)

3) Celeste Jonsson (Beltrán) / Miranda Clarfeld (Choele)

SUB14 MASCULINO

1) Ignacio García (Roca) / Angus Anticoy (Viedma)

2) Bautista Gentile / Santino Gentile (Beltrán)

3) Benjamín Bidegain / Thiago Gil (Beltrán)

SUB16 MASCULINO

1) Donatto Serafini / Joaquín Ramirez (Roca)

2) Ulises Alessi Herrera / Matías Blanco (Beltrán)

3) Ignacio García / Luca Real (Roca)

SUB18 MASCULINO

1) Juan Ignacio Osses (Cipolletti) / Matías Juarez (SAO)

2) Mirko Paez (Beltrán) / Gerónimo Llanqueleo (Viedma)

3) Tomás Roldán / Donatto Serafini (Roca)