Escuelas deportivas en Chimpay

FUTBOL FEMENINO

Día/s: Lunes y miércoles

Horario: 17:30hs a 18:30hs

Edad: 4 a 14 años

Lugar: Club Atlético Chimpay

NEWCOM

Día/s: Lunes y miércoles

Horarios: 20:00hs a 21:00hs y 21:00hs a 22:00hs

Edad: +30 años

Lugar: ESRN 25

VOLEY

Día/s: Martes y viernes

Horario: 18:00hs a 19:00hs – 19:00hs a 21:00hs – 21:00hs a 22:00hs

Edades: 7 a 9 años – 10 a 13 años – 14 a 16 años

BASQUET

Día/s: Martes y viernes

Horarios: 19:00hs a 20:00hs – 20:00hs a 21:00hs – 21:00hs a 22:00hs

Edades: Sub 14 y sub 15 – Sub 16 y sub 17 – Sub 18 y Primera

Lugar: Escuela Primaria n° 59

VOLEY

Día/s: Martes y jueves

Horarios: 18:00hs a 19:00hs – 19:00hs a 20:00hs – 20:00hs a 21:00hs

Edades: 7 a 9 años – 10 a 13 años – 14 a 16 años

Lugar: ESRN 25

RUGBY

Día/s: Lunes y miércoles

Horarios: 18:00hs a 19:00hs – 19:00hs a 20:00hs – 20:00hs a 21:00hs

Edades: 6 a 9 años – 10 a 13 años – + 14 años

TALLER DE MOVIMIENTO

Día/s: Martes y jueves

Horario: 17:00hs a 18:00hs

Edades: Adultos

Lugar: Club Atlético Chimpay

MOUNTAIN NIKE

Día/s: Lunes y miércoles

Horario: 18:00hs a 19:30hs – 10 a 14 años

Lugar: Parque Ceferino

ARQUERO

Día/s: Martes y jueves

Horario: 18:00hs a 19:00hs

Edad: +7 años

Lugar: Club Atlético Chimpay