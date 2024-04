Gestiones para Certificaciones Profesionales en el CEAER Chimpay

Sosteniendo como política institucional del CEAER y del Ministerio de Educación de la provincia en cuanto a que la educación técnica de nivel superior debe relacionar la “educación y trabajo”; se constituyó un equipo interdisciplinario e interinstitucional para la detección de las necesidades de competencias en relación a las distintas demandas que requieren en cuanto a mano de obra calificada de la región y la provincia por los distintos proyectos de construcción industrial planificados, a ejecutar en la región del valle medio de Rio Negro. De este análisis surgió el Diseño Curricular de dos Certificaciones Profesionales: "Oficial Especializado en Construcción Civil" y Oficial Especializado en Construcciones Metalúrgicas" que ya fueron elevados y se encuentran en la Comisión Curricular de la Dirección de Educación Superior para su aprobación.



Lo particular del proceso, que desde los diseños curriculares; el sector privado ha participado con técnicos especializados dando cuenta así de la pertinencia que deben tener los trayectos formativos.



Además el proyecto en sí, resulta novedoso en cuanto a la intención para su implementación. Sobre el tema el Director del CEAER Miguel Gallardo ha indicado que “pretendemos en este caso en particular que el sector privado se involucre concretamente en el financiamiento y sostenimiento de la propuesta: desde los honorarios a los profesores, equipamiento, insumos, prácticas, etc. Estamos convencidos y porque desde el CEAER ya lo hicimos en su momento con Gasista Matriculado, que no solo el Ministerio de Educación debe financiar todo el proceso. Entendemos también en este contexto que la vinculación adquiere un valor trascendental”.



En este sentido, el pasado miércoles 17, se reunieron en la Municipalidad de Chimpay, el Intendente Gustavo Sepúlveda, el Director del CEAER Miguel Gallardo, el Presidente del Concejo Deliberante Lucas Carrasco, el Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente Gerardo García, el subsecretario de Comercio Roberto Morales y por el Departamento de Extensión del CEAER Carlos Rico.



En la oportunidad se repasaron las acciones que tienen que ver con las reuniones que el equipo de la Municipalidad está efectuando en la actualidad con el objeto de acercar la propuesta para su financiamiento, por ejemplo UOCRA, Oilfied Production Services S.R.L. Compañía MEGA S.A., entre otros.



El intendente Sepúlveda ratificó: "el compromiso asumido en cuanto a la necesidad de generar condiciones para poder brindar a los interesados herramientas que les posibiliten ingresar a un ámbito laboral que existe en la región, como es el caso de los gasoductos y que aún no hemos podido preparar. Entendemos que estos proyectos de capacitación posibilitarán mejores condiciones de vida”.



Se estima que brevemente se firmarán los primeros convenios con el sector privado. -