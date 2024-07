El acto aniversario contó con gran marco de instituciones y vecinos que a pesar del día frío se acercaron para vivir el 145 cumpleaños de Choele Choel, que durante la joranda estuvo acompañando a las instituciones con distintos aportes, además en el marco del acto entregó terrenos destinados a personal de salud, personal policial, y terrenos para instituciones.

Se entregaron a la provincia 15 terrenos, cinco para que sean destinados a personal de salud y diez destinados a personal policial que presta servicio en Choele. Además se entregó un terreno a la mutual policial y un terreno para el CAPS del hospital.

Por otro lado entregó 5 cámaras de seguridad para ser incorporadas al servicio de monitoreo de la ciudad.

Además en el lugar se firmó un acuerdo por obra delegada, para la construcción de una plaza, por un monto de cien millones de pesos. La plaza contará con un área de juegos, un área sensorial y un área de salud con distintos juegos y maquinas de ejercicios.

El intendente Diego Ramello agredeció la precensia del gobernador que venía de haber participado la noche anterior en Tucuman y realizó un gran esfuerzo para compartir el aniversario con los vecinos de Choele Choel. El mandatario municipal indicó que se trabajara junto al gobernador y toda la provincia para que Choele continúe en el radar de la provincia y aprovechando la presencia de la diputada nacional Lorena Villaverde envió por su intermedio un mensaje al presidente de la nación, marcando que se trabajara en mantener una relación interinstitucional con las autoridades nacionales que redunden en beneficios para los ciudadanos. “Cada uno de los integrantes de los distintos niveles de gobierno, tenemos la responsabilidad de establecer una relación armoniosa. Desde nuestro lugar asumimos el compromiso de estar siempre a disposición de las autoridades provinciales y nacionales a los fines de trabajar en conjunto. No hay nación sin provincia y municipios, y no hay municipios sin provincia y nación.”

El intendente recopilo las obras y anuncios realizadas durante la jornada las que destacó fueron posibles gracias a la recuperación de las arcas municipales que permitieron una inversión superior a los 400 millones de pesos, que entre otras cosas permitieron con fondos propios comprar una motoniveladora nueva. “Es una formula simple la que nos trajo hasta aquí, austeridad, buena administración, transparencia y eficiencia” indicó el jefe comunal.

Ramello, remarcó “Estamos pensando y llevando adelante la transformación, estamos pensando y llevando adelante el proyecto de conjunto, les propongo que sigamos buscando nuevos horizontes, nuevos desafíos, sin poner en riesgo lo que logramos hasta aquí, que es mucho.”

Ratificando el compromiso de la provincia con la ciudad, Weretilneck anunció: “Junto al Ministerio de Obras Públicas y el IPPV, vamos llevar adelante el compromiso para que el loteo suelo urbano sea una realidad. Serán 232 terrenos, una inversión de 1.000 millones de pesos para hacer agua, electricidad y alumbrado, porque sabemos la necesidad que tienen los vecinos de Choele de tener un lugar donde vivir, especialmente los más jóvenes”.

Destacó la importancia de la cooperación entre distintos niveles de gobierno al afirmar: “No hay municipio sin provincia, no hay provincia sin municipio y no hay nación sin provincia. Las ciudades crecen cuando hay gobernantes con liderazgo y visión de futuro, cuando las instituciones cumplen tareas que el Estado no puede, y cuando los vecinos trabajan cada día para dar lo mejor de sí”.

El gobernador subrayó el valor del diálogo y el consenso en la actualidad argentina: “Tenemos hoy en Argentina un espíritu de diálogo, escuchando, respetando y entendiendo. Anoche participamos de algo que consideramos un punto de partida en lo que las argentinas y los argentinos nos exigen a los gobernantes, poder tener un camino en común, y por eso acompañamos la firma del Pacto de Mayo”.

Además, se refirió a la colaboración del municipio de Choele Choel, que cedió terrenos a la provincia para que los policías y médicos tengan un lugar donde vivir: “Hoy el municipio de Choele Choel le cedió a la provincia terrenos para que los policías puedan tener un lugar donde vivir, y terrenos para que los médicos y profesionales que hoy nos faltan en el hospital público puedan residir”.

Finalmente, el gobernador agradeció el compromiso del municipio y resaltó la reciente cesión gratuita de cinco nuevas cámaras para el 911, con el objetivo de mejorar la prevención del delito: “A nosotros no solo nos preocupa, nos duele y nos genera impotencia cuando una vecina o un vecino sufre un hecho delictivo”.