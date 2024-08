La adaptación cinematográfica de la novela Romper el Círculo de Colleen Hoover, -que se puede ver en Choele- llega para abordar el complejo relato de Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, y ahonda en los retos de superar una infancia traumática. Lily, quien se muda a Boston con el sueño de abrir su propio negocio, se encuentra emocionalmente atrapada entre dos hombres: su primer amor, Atlas Corrigan (interpretado por Brandon Sklenar), y el neurocirujano Ryle Kincaid (interpretado por Justin Baldoni).

La trama explora la vida de Lily mientras lucha para establecer su tienda de plantas y flores, contratando inesperadamente como asistente a Allysa (interpretada por Jenny Slate), la hermana de Ryle. Un encuentro inesperado lleva a Lily a reevaluar su relación con Ryle cuando empiezan a surgir conductas perturbadoras que le recuerdan la violencia doméstica sufrida por su madre a manos de su padre.

La adaptación, dirigida por el mismo Baldoni, no sólo narra una relación intensa y emocionalmente compleja sino que también pone de relieve un tema socialmente significativo: la violencia doméstica. Lily debe aprender a confiar en su propia capacidad para superar las memorias de su trauma infantil y decidir lo mejor para su vida, una historia inspirada en las experiencias personales de Hoover.

Colleen Hoover se ha establecido como una de las escritoras más influyentes en la literatura contemporánea. Con una pluma que mezcla romance, drama y temas profundamente emocionales, Hoover ha capturado una audiencia global que sigue creciendo con cada nueva publicación. La escritora saltó a la fama con su novela debut Slammed en 2012, una obra autopublicada que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas gracias al boca a boca y a una creciente base de fans en las redes sociales. Desde entonces, ha escrito múltiples bestsellers, incluidos Hopeless, Maybe Someday, Confess y It Ends with Us (Romper el círculo), obra que ha resonado especialmente entre los lectores por su enfoque conmovedor sobre el abuso doméstico.

Sus novelas no solo han sido bestsellers del New York Times, sino que también han recibido numerosos premios y reconocimientos. It Ends with Us, por ejemplo, fue galardonado con el Goodreads Choice Award por la mejor novela de Romance en 2016. En Argentina es edtitado por Edtorial Planeta.