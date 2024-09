Primer torneo internacional de ajedrez del Valle Medio

Será una copa federada de ajedrez a ritmo clásico de tres días, válida para ránking internacional, contará con la presencia de árbitros internacionales y ajedrecistas de nuestra provincia y del país.

Además habrá torneo Juvenil sub 18, (torneo de ajedrez a ritmo rápido 8+3), con premios a múltiples categorías sub 16, sub 14, sub 12, entre otras.

También en el marco del mismo festival habrá un torneo de ajedrez relámpago, (3 minutos + 2 segundos de incremento) con $200.000 en premio.