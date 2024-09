Declaran de interes actividad del club de ajedrez de Choele Choel

El presidente del club, Nicolas Silva, manifestó que el torneo que se esta organizando, es un suceso historico, no solo para la localidad, también para la región, porque es la primera vez que se realiza un torneo federado en la zona. Para el mismo ya se han anotado desde distintos puntos del país, también se inscribió un jugador de Perú, y han confirmado su presencia jugadores titulados.

El festival de 3 días de Ajedrez, esta programado realizarse los días 11, 12 y 13 de Octubre en el playón polideportivo municipal.

Será una copa federada de ajedrez a ritmo clásico de tres días, válida para ránking internacional, contará con la presencia de árbitros internacionales y ajedrecistas de nuestra provincia y del país.

Además habrá torneo Juvenil sub 18, (torneo de ajedrez a ritmo rápido 8+3), con premios a múltiples categorías sub 16, sub 14, sub 12, entre otras, y un torneo de ajedrez relámpago, (3 minutos + 2 segundos de incremento)

Los ediles coincidieron en señalar que esto es posible gracias a la gran tarea que desarrollan quienes estan al frente del club, que estan además de realizando tareas de promoción de la actividad, tareas sociales y al mismo tiempo organizan un torneo de esta magnitud, que es muy importante para la región y también para la provincia.