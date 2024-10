Belisle fue intimado por fondos recibidos en 2023

Estos fondos estaban destinados a la compra de materiales de construcción para familias en situación de vulnerabilidad.

Además, solo dos días después, el 26 de octubre de 2023, el municipio recibió una segunda transferencia de 15 millones de pesos, sumando un total de 20 millones de pesos de fondos nacionales.

Durante las investigaciones internas realizadas por el actual equipo de gobierno municipal, se halló una factura del 4 de diciembre de 2023 (tres días antes del cambio de gestión) por 20 millones de pesos, en la que se detalla la compra de maquinaria e insumos de panadería, un destino ajeno al objetivo estipulado en el convenio original. La factura presenta también indicios de sobreprecios: por ejemplo, una bolsa de harina 0000 fue adquirida por $30.800, mientras que el precio actual ronda los $18.000.

En una audiencia judicial con el Ministerio, se informó al intendente Diego Agüero que esta compra estaba destinada a la implementación de una panadería social que sería manejada por una cooperativa.

Sin embargo, hasta la fecha no existe en Coronel Belisle ninguna panadería social, los insumos no están bajo el control del municipio y no se ha registrado la formación de ninguna cooperativa que se hiciera cargo de este proyecto.

El intendente Agüero reafirma su compromiso de mantener informada a la sociedad sobre todas las intimaciones y los malos manejos de fondos públicos, recordando que estos recursos le pertenecen a la comunidad de Coronel Belisle. El equipo de gobierno continúa

trabajando para reestablecer la transparencia y cumplir con los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos.