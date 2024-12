Hernández: destacó, el vínculo con los vecinos

Además realizó un balance del año, proyectando lo que viene en el 2025. También dejó su saludo a la comunidad con motivos de las fiestas.



Compartimos algunas de las frases más destacadas:



“El 2024 ha sido un año complejo, difícil, con la forma de gobierno y la retirada del Estado nacional y por ende del Estado provincial, también en las políticas, fundamentalmente en las políticas que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos, con la obra pública y con programas específicos a los cuales estábamos acostumbrados, así que esto nos obligó a tener mucho control sobre los gastos, nos obligó a achicarnos en cuanto a las proyecciones de obra pública que teníamos. Si bien estamos conformes por cómo cerramos el año, a pesar de estas cuestiones, también tenemos ese sabor amargo de no haber podido hacer fundamentalmente todo lo que uno tiene proyectado”.



“Acá estamos cerrando un año con las expectativas no muy auspiciosas para lo que viene porque va a ser más de lo mismo y entiendo que el ajuste se va a sentir mucho más, de hecho ya se está sintiendo, nosotros notamos el deterioro de la economía familiar, por lo cual pensamos que va a tener que estar más presente aún el Estado municipal dentro de las posibilidades que tiene, porque estamos acotados también porque al retirarse el Estado nacional, al retirarse por ende el Estado provincial, todas las demandas sociales recaen en el municipio, ya sea ayuda de alquiler, alimento, pasaje, remedio, salud, un montón de cuestiones que hacen a un universo muy grande y cada vez sentimos que la gente está más desprotegida. Hoy se suma la demanda de los jubilados que hace mucho tiempo no venían a solicitar ayuda, ya que no les alcanza para los remedios, así que todas estas cuestiones complejas hacen un poco más difícil planificar hacia adelante. No obstante eso, siempre esperando buenas noticias y trabajando en función de ver cómo llegamos a todos lados con los recursos que tenemos”.



“Esperamos poder cumplir con todos los anhelos que tenemos y con los grandes desafíos, vamos a tener que estar muy atentos y ser muy responsables en el manejo de los recursos públicos. Hay que estar atentos, no descuidar las cuestiones sociales y ver qué nos depara para adelante el destino”.



“Destaco fundamentalmente el acompañamiento de la gente, a pesar de todo, el vínculo que hemos tenido con los vecinos, que entienden la situación, y que a pesar de todo vamos mejorando. No vamos a hacer la gran obra porque la verdad que es imposible, pero lo poco que podamos hacer, cuidando los fondos, lo vamos a ir haciendo siempre con el acompañamiento también del vecino. Queremos terminar el año lo mejor posible, no sin reconocer las dificultades, porque esto también hace que todos estemos atentos. Un año que terminamos bien, esperamos, aunque sea seguir por lo menos en el mismo camino de este año, confiando mucho en el acompañamiento del vecino, de la gente, confiando mucho en los compañeros que llevan adelante todas las tareas municipales”.



“Quiero saludar a la gente en esta fiestas para que pasen una excelente Navidad y un próspero año nuevo, que nos encuentre dentro de las dificultades, unidos, en familia, son buenas oportunidades para abrazar, para perdonar, para reconocer errores, y fundamentalmente para ser solidario y para estar en familia, compartiendo lo que se pueda, pero en familia, que tengamos salud, y que Dios mediante, podamos tener un 2025 bueno para todos”.