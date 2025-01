Entrega de aportes y firma de contrató por obras de infraestructura en Choele

El acto que se realizó en el CIC de Choele Choel, fue encabezado porel gobernador de la provincia de Rio Negro, Alberto Weretilneck y el intendente Diego Ramello, quienes estuvieron acompañados de funcionarios del orden provincial, regional y nacional, como así también vecinos y referentes de empresas que participaron de la licitación.

A cargo de la bienvenida estuvo el intendente Diego Ramello quien hizo un resumen de lo que estaba por ocurrir en el acto, destacando que son obras muy importantes para los vecinos y que son resultados de las gestiones y la decisión política, en esta oportunidad se estaría licitando la obra de la ampliación de la red de gas, que beneficiara a los vecinos de los barrios Maldonado y Tupac Amaru. Se trata de 28 familias, que en caso de que no existan inconvenientes, a partir de este invierno ya estarán en condiciones de conectarse a la red de gas. La obra demandara una inversión de 82 millones de pesos.

El intendente además se refirió a la entrega de escrituras a vecinos de distintos barrios de la localidad, que luego de décadas, por intermedio del sector público con intervencion del colegio de escribanos de la provincia, pueden acceder al pleno derecho de sus propiedades. Las escrituras entregadas corresponden a los barrios 53, 40, 29, 51, 30 y 60 viviendas.

Ramello, también se refirió a la obra delegada, que pone en valor la plaza del Barrio Las Bardas, que se lleva adelante en el marco del programa “Junto al municipio-construyendo provincia”. La obra que demandará una inversión final superior a los 100 millones de pesos, se encuentra en un 25% de avance, motivo por el cual el gobierno entrego un aporte de 20 millones de pesos para continuar con las tareas en el lugar. Esta obra responde a la necesidad de la población de contar con un espacio inclusivo, recreativo y deportivo, el que contara con juegos para la primera infancia, personas con discapacidad y tercera edad.

El mandatario municipal finalmente se refirió a la firma del contrato con la empresa Ingenieria Consultora y Construcciones SRL, para que en el marco del programa suelo urbano, se ejecute en un plazo de 365 días las obras de infraestructura de 232 lotes de Choele Choel, los que contarán con agua potable, red electrica y alumbrado público. La obra tiene un monto de 664 millones de pesos. De esos terrenos 120 ya tienen propietarios y los restantes estan a disposición del gobierno para cuando los quiera sortear.

Diego Ramello resaltó el trabajo entre el sector privado y público, que en Choele ha dado muy buenos resultado y finalmente indicó “todo lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con la obra pública. Alberto esta dando un mensaje muy claro, que se puede hacer obra pública sin corrupción, que se puede hacer obra pública, empezarla y terminarla. Es necesaria la obra pública en las ciudades, pero si el estado no está, no habrá obra pública. Por eso se debe valorar que a pesar de la caída de la recaudación, existe la decisión de llevar adelante obras, que si no las hace el estado, no las hará nadie.”

El gobernador Weretilneck indicó que “lo estratégico y lo importante de una ciudad, es que su líder y quienes lo acompaña, sepan para donde tiene que ir la ciudad. Lo más difícil para una comunidad es entender de donde se está saliendo y a donde se está dirigiendo. Esto es lo que nos gusta mucho de Choele Choel, porque Diego y su equipo de gobierno saben claramente cuales son los problemas, las demandas, las debilidades, las amenazas y cuales son los caminos para resolver todo eso. Por lo cual esto de hoy forma parte de lo que fuimos discutiendo y nos pusimos de acuerdo en la planificación.”