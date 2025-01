El vacunatorio aclara que no realiza llamados por vacunas de dengue

Debido a varias consultas que se recibieron en el Vacunatorio por personas que han recibido llamados por Vacunación de Dengue es que desde el vacunatorio informaron que desde allí no se efectúan esos llamados.



No solo informaron que no realizan este tipo de llamada si no que alertaron a la comunidad para que no aporten datos ante este tipo de llamados que pueden buscar cometer alguna estafa contra quienes brinden información susceptible.