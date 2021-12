Votación dividida para la ejecución presupuestaria 2020

La ejecución presupuestaria del año 2020, fue sometida a votación en la sesión del pasado jueves por la noche. El tema ya había sido tratado en reuniones de comisión, las que habían contado con la presencia del área de hacienda y también se había realizado una reunión con los integrantes de la contraloría municipal. Justamente los contralores emitieron un dictamen recomendando el rechazo de la aprobación de la ejecución presupuestaria.

En relación a la recomendación del organo contralor, desde el bloque de Juntos Somos Rio Negro se observó que los principales motivo de rechazo, guardan relación con la firma del contador, modificaciones del presupuesto por medio de resoluciones, omisión en el inventario y que el detalle de deuda no incluye pasivos generados con anterioridad, entre otros. Sobre la firma del contador manifiestan que ese tema ya se encuentra subsanado. En relación a la reasignaciones por resoluciones del intendente existe un dictamen del asesor legal, señalando que es un instrumento de administración que se utiliza de conformidad con el marco legislativo vigente. En cuanto a las omisiones en el inventario, la contadora realizó las aclaraciones pertinentes, se señaló además que históricamente jamas se realizó un avalúo de los inventarios. En cuanto al pasivo señalan que se encuentran a disposición, y que no corresponden ser incluidos en la ejecución presupuestaria anual. Por todo esto el bloque de Juntos acompañó positivamente la ejecución presupuestaria señalando que la recomendación de la contraloría “en muchos casos refiere a cambios que son imposible implementar retroactivamente” además destacaron que “los contralores expresamente han reconocido que no hay malversación de fondos y que incluso no detectaron un daño al patrimonio municipal.”

Desde el bloque frente de todos ,no se acompaño el ejecutado 2020, “señalando que se desconoce de donde surgen las cifras de esta ordenanza, por que del estado de ejecución presupuestaria no surgen esas cifras, no existe un anexo que manifieste de donde salen esas cifras, por ello aconsejamos que tengamos nuevamente la presencia del responsable de hacienda y de los contralores. Además los cuatro miembros de la contraloria solicitan el rechazo, por unanimidad de criterios fijando una serie de fundamentos, entre las que señalan que se encuentran desaprobadas la mayor parte de las ejecuciones presupuestarias mensuales, lo que no hemos tenido como concejales. Por otro lado se refiere a las resoluciones municipales, con lo que se ha cambiado sustancialmente el presupuesto 2020, que si bien no modifica los valores, si representan un cambio sustancial en el presupuesto votado por el concejo. Si a mi me cambian la asignación de gobierno, cambian el plan de gobierno, el que fue aprobado por el concejo. Por ejemplo, lo que nosotros programamos cuando aprobamos el presupuesto es que en la cuenta correspondencia a intendencia, en la partida gastos imprevistos, se habían aprobado 406 mil pesos, y se le agregaron 3 millones seiscientos mil pesos más, lo que debería ser aprobado por el concejo. En secretaría de gobierno, administración superior, lo programado fue de 5 millones setecientos y fue modificado, quedando en diez millones. En la secretaría de juventud, de un millón novecientos mil, se saco un millón doscientos, quedando en setecientos mil pesos, en el caso del consejo de discapacidad, se habían programado 50 mil pesos, los que se le sacaron, quedando sin presupuesto, en acción social, en la partida del polideportivo, el presupuestos se redujo un 30%, en el caso del programa Choele te quiere ver bien, se le agregaron 4 millones, aumentándose su presupuesto en un 150%. Son cifras que hacen ver que es necesaria la participación del concejo ante estas modificaciones que son fundamentales.”

Además desde el bloque del Frente de Todos, se recordó que existen pedidos de informe sin contestación sobre la compensación de deudas a proveedores, con entrega de terrenos en el parque industrial, y se desconoce cuales son los montos o cual fue el criterio para la elección de proveedores.

Por su parte desde el bloque Vecinos de Choele, se recordó que el presupuesto 2019, en un marco de observaciones similares, o quizas mayores, fue aprobado por el resto de los bloques, y que este del año 2020, casi no presenta diferencias con aquel que había sido rechazado en su momento solamente por él. “Lo que quiero decir con eso es que se supone que la política que no es hipócrita no hace política. No veo la balanza equilibrada en el discurso, en el 2019, con una deuda de 145 millones, con un montón de cuestiones que se dijeron públicas, a nadie le importo la sociedad de Choele Choel, se voto y se aprobó. Despues se genera una guerra entre el estado municipal y la contraloría, se olvidaron de los ciudadanos de Choele. Es real que existen observaciones, también es real que hace seis meses presente un proyecto, que aún no se ha tratado y que podría haber encaminado esta situación, agregando transparencia para los Choelenses. Lo que tenemos que hacer los concejales, es levantarnos de la silla que ocupamos, porque si a lo que esta acá me faltan cosas, tenemos que levantarnos e ir a buscarlo. Los contralores dijeron que no existe malversación de fondos, o algún tipo de estafa, es decir, si vamos a jugarnos una carta, juguemosla hasta el final, es más hable con ellos que si existía algún tipo de estas cosas debíamos ir a la justicia. Yo fui al municipio para observar el inventario, que ellos dijeron que no habían podido cotejar el inventario, y yo pude hacerlo. Si bien el inventario tiene errores, esto se podría haber subsanado con la ordenanza que se presentó” indicó Crowley. Además se refirió a la observación por la falta de firma de la contadora, señalando que asumió en marzo del 2021, razón por la que en el 2020 no se encontraba su firma, es decir que ese acto administrativo fue corregido. “No veo observaciones significativas, por las cuales no aprobar este balance” finalizó el edil antes de dar su voto afirmativo.