En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
Taller de RCP en Bomberos de Belisle
Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle invita a participar del Taller de RCP, una capacitación abierta a toda la comunidad para aprender cómo actuar ante una emergencia.Regionales - Coronel Belisle12/11/2025
La actividad será el Jueves 13 - 18:30 hs: clase teórica (virtual)
Viernes 14 - 18:30 hs: práctica presencial en La Cueva Pádel
Instructor Nacional: Cruz Sergio.
Entrega de certificado
Inscripción abiertas hasta el miércoles 12 comunicandose al 2984-589509. Cupos limitados.
Valor: un alimento no perecedero
Se realizó jornada de Evaluaciones de Competencias Laborales en BelisleRegionales - Coronel Belisle06/10/2025
La Secretaría de Trabajo de Río Negro, junto al Municipio de Coronel Belisle, llevó adelante una nueva jornada de Evaluaciones de Competencias Laborales, una herramienta que busca mejorar el acceso al empleo de todos los rionegrinos y rionegrinas.
Con fondos provinciales, Coronel Belisle financia obras para la comunidadRegionales - Coronel Belisle01/10/2025
A través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo y el municipio de Coronel Belisle, la localidad se alzará con $8 millones que serán destinados a la ejecución de obra pública para mejorar la infraestructura local y consecuentemente la vida de las y los vecinos.
En Coronel Belisle se realizaron talleres sobre consumos problemáticos con estudiantes de la ESRN 52 (de 1.° a 5.° año, turno mañana) y con estudiantes de 6º y 7.° grado de ambos turnos de la Escuela Primaria 78.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró una nueva sede en Coronel Belisle, reafirmando su compromiso de ampliar la presencia territorial y acercar el Estado a las comunidades donde más se necesita.
En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.
La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.
El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.