Taller de RCP en Bomberos de Belisle

Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle invita a participar del Taller de RCP, una capacitación abierta a toda la comunidad para aprender cómo actuar ante una emergencia.

Regionales - Coronel Belisle12/11/2025
IMG-20251105-WA0075
La actividad será el  Jueves 13 - 18:30 hs: clase teórica (virtual)


 Viernes 14 - 18:30 hs: práctica presencial en La Cueva Pádel


 Instructor Nacional: Cruz Sergio.


 Entrega de certificado


 Inscripción abiertas hasta el miércoles 12 comunicandose al 2984-589509. Cupos limitados.


 Valor: un alimento no perecedero

