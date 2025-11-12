Taller de RCP en Bomberos de Belisle

Te puede interesar

Se realizó jornada de Evaluaciones de Competencias Laborales en Belisle Regionales - Coronel Belisle 06/10/2025 La Secretaría de Trabajo de Río Negro, junto al Municipio de Coronel Belisle, llevó adelante una nueva jornada de Evaluaciones de Competencias Laborales, una herramienta que busca mejorar el acceso al empleo de todos los rionegrinos y rionegrinas.

Con fondos provinciales, Coronel Belisle financia obras para la comunidad Regionales - Coronel Belisle 01/10/2025 A través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo y el municipio de Coronel Belisle, la localidad se alzará con $8 millones que serán destinados a la ejecución de obra pública para mejorar la infraestructura local y consecuentemente la vida de las y los vecinos.

Realizaron charla sobre consumos problemáticos Regionales - Coronel Belisle 29/09/2025 En Coronel Belisle se realizaron talleres sobre consumos problemáticos con estudiantes de la ESRN 52 (de 1.° a 5.° año, turno mañana) y con estudiantes de 6º y 7.° grado de ambos turnos de la Escuela Primaria 78.

Inauguraron una nueva sede de la SENAF en Coronel Belisle Regionales - Coronel Belisle 27/09/2025 La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró una nueva sede en Coronel Belisle, reafirmando su compromiso de ampliar la presencia territorial y acercar el Estado a las comunidades donde más se necesita.

Una dulce jornada en Belisle Regionales - Coronel Belisle 09/09/2025 La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.