La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Beltrán recibió al artista Akmal Abdelrahman
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.Regionales - Luis Beltrán12/11/2025
"The World Gate" es una obra de arte de cerámica de grandes dimensiones que busca representar la conexión global y la diversidad cultural. Fue concebido como una obra colaborativa con artistas de los cinco continentes.
En este sentido, se presenta la obra en diferentes etapas, Europa 2023- Italia- Belvedere Marítimo, Calabria; África 2024 - El Cairo, Egipto; América 2025- Luis Beltrán, Río Negro, Argentina; Asía 2026 - Katmandú, Nepal y Oceanía 2027- Sidney, Australia
The World gaste esta conformado por:
Samanta Milagros Dunel, nacida en la ciudad de Bahía Blanca, es artista visual, Técnica ceramista alfarera y profesora de Artes Visuales especializadas en Grabado. Formada en la Escuela de Artes Visuales “Lino Enea Spilimbergo” de Bahía Blanca, Buenos Aires.
Nicolás Gonzalo Perez, artista plástico, pintor y escultor, originario de Bahía Blanca. Su formación académica incluye el Profesorado Superior de Artes Visuales y un Postítulo de Especialización Superior en Arte Público en la ESAV de Bahía Blanca. Particularmente también posee formación en cerámica mapuche.
María Florencia Pumar, nacida en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Artista visual, muralista y técnica caracterizadora. Su formación académica la realizó en el Instituto Superior de Arte del "Teatro Colon", Buenos Aires.
Cabe destacar que la posibilidad de conectar la cultura, la historia y la identidad beltranense con distintos puntos del mundo, nace del Convenio de Intercambio Cultural entre la Provincia de Rio Negro con el Instituto Calabrés de Políticas Internacionales (ISCAPI).
El intendente del Rio destacó el placer de "recibir artistas de esta calidez en nuestra pequeña ciudad, poder conectar y dar a conocer la identidad que hemos construido durante tantos años”.
El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.
El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunesRegionales - Luis Beltrán10/11/2025
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.