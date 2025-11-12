Beltrán recibió al artista Akmal Abdelrahman

"The World Gate" es una obra de arte de cerámica de grandes dimensiones que busca representar la conexión global y la diversidad cultural. Fue concebido como una obra colaborativa con artistas de los cinco continentes.



En este sentido, se presenta la obra en diferentes etapas, Europa 2023- Italia- Belvedere Marítimo, Calabria; África 2024 - El Cairo, Egipto; América 2025- Luis Beltrán, Río Negro, Argentina; Asía 2026 - Katmandú, Nepal y Oceanía 2027- Sidney, Australia



The World gaste esta conformado por:



Samanta Milagros Dunel, nacida en la ciudad de Bahía Blanca, es artista visual, Técnica ceramista alfarera y profesora de Artes Visuales especializadas en Grabado. Formada en la Escuela de Artes Visuales “Lino Enea Spilimbergo” de Bahía Blanca, Buenos Aires.



Nicolás Gonzalo Perez, artista plástico, pintor y escultor, originario de Bahía Blanca. Su formación académica incluye el Profesorado Superior de Artes Visuales y un Postítulo de Especialización Superior en Arte Público en la ESAV de Bahía Blanca. Particularmente también posee formación en cerámica mapuche.



María Florencia Pumar, nacida en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Artista visual, muralista y técnica caracterizadora. Su formación académica la realizó en el Instituto Superior de Arte del "Teatro Colon", Buenos Aires.



Cabe destacar que la posibilidad de conectar la cultura, la historia y la identidad beltranense con distintos puntos del mundo, nace del Convenio de Intercambio Cultural entre la Provincia de Rio Negro con el Instituto Calabrés de Políticas Internacionales (ISCAPI).



El intendente del Rio destacó el placer de "recibir artistas de esta calidez en nuestra pequeña ciudad, poder conectar y dar a conocer la identidad que hemos construido durante tantos años”.