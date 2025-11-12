Beltrán recibió al artista Akmal Abdelrahman

El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.

Regionales - Luis Beltrán12/11/2025
IMG-20251111-WA0104

"The World Gate" es una obra de arte de cerámica de grandes dimensiones que busca representar la conexión global y la diversidad cultural. Fue concebido como una obra colaborativa con artistas de los cinco continentes.


En este sentido, se presenta la obra en diferentes etapas, Europa 2023- Italia- Belvedere Marítimo, Calabria; África 2024 - El Cairo, Egipto; América 2025- Luis Beltrán, Río Negro, Argentina; Asía 2026 - Katmandú, Nepal y Oceanía 2027- Sidney, Australia


The World gaste esta conformado por:


Samanta Milagros Dunel, nacida en la ciudad de Bahía Blanca, es artista visual, Técnica ceramista alfarera y profesora de Artes Visuales especializadas en Grabado. Formada en la Escuela de Artes Visuales “Lino Enea Spilimbergo” de Bahía Blanca, Buenos Aires.


Nicolás Gonzalo Perez, artista plástico, pintor y escultor, originario de Bahía Blanca. Su formación académica incluye el Profesorado Superior de Artes Visuales y un Postítulo de Especialización Superior en Arte Público en la ESAV de Bahía Blanca. Particularmente también posee formación en cerámica mapuche.


María Florencia Pumar, nacida en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Artista visual, muralista y técnica caracterizadora. Su formación académica la realizó en el Instituto Superior de Arte del "Teatro Colon", Buenos Aires.


Cabe destacar que la posibilidad de conectar la cultura, la historia y la identidad beltranense con distintos puntos del mundo, nace del Convenio de Intercambio Cultural entre la Provincia de Rio Negro con el Instituto Calabrés de Políticas Internacionales (ISCAPI).


El intendente del Rio destacó el placer de "recibir artistas de esta calidez en nuestra pequeña ciudad, poder conectar y dar a conocer la identidad que hemos construido durante tantos años”.

Te puede interesar
IMG-20251017-WA0010

Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazo

Regionales - Luis Beltrán11/11/2025

Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.

Lo más visto
IMG-20251017-WA0010

Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazo

Regionales - Luis Beltrán11/11/2025

Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.