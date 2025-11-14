En la ESRN N°153 de Choele Choel se llevó a cabo el sexto Encuentro de Lectores, una propuesta que reunió a estudiantes y docentes en torno a la lectura y la literatura.
Obras en Choele para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Obras Públicas, lleva adelante un importante trabajo de construcción y reparación de badenes y adecuación del sistema pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia que atraviesa la ciudad.Regionales - Choele Choel14/11/2025
Por su ubicación geográfica, Choele se encuentra delimitada entre las bardas y el río Negro, lo que genera condiciones particulares con la caida de lluvias. El agua que cae sobre las zonas altas desciende con gran velocidad hacia el valle, y en su recorrido provoca erosiones, anegamientos y calles intransitables, especialmente en los sectores donde el escurrimiento natural se interrumpe.
Frente a esta situación, el municipio puso en marcha un plan de intervención y reordenamiento del curso del agua, que incluye la construcción de badenes de hormigón y la canalización controlada hacia los puntos de drenaje natural.
“Es un trabajo planificado que venimos ejecutando con personal y recursos municipales, para dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. Sabemos que mientras duren las obras pueden generarse molestias en el tránsito, pero son intervenciones necesarias para evitar mayores daños y garantizar el correcto desagote del agua de lluvia”, destacó el intendente Diego Ramello.
Estas acciones forman parte del plan integral de mantenimiento urbano y prevención, con el que la Municipalidad busca mejorar la infraestructura pluvial y proteger las calles, veredas y viviendas de los choelenses.
El Club de Ajedrez Choele Choel y el Centro de Estudios en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) se unen para presentar la conferencia gratuita "Del Tablero al Negocio: Ajedrez, Empresa y Comunidad".
El próximo sábado 15, en la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Choele Choel, se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad, sobre Suicidio.
El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele ChoelRegionales - Choele Choel11/11/2025
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.