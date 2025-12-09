La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
Clases de natación en Beltrán
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.Regionales - Luis Beltrán09/12/2025
Las clases tienen por finalidad que los participantes disfruten del agua, aprendan y se diviertan en la Pileta Municipal.
Las clases están destinadas a todas las edades a partir de los 2 años.
Cabe aclarar que la Temporada de Pileta dará comienzo el martes 9 de diciembre a partir de las 15horas.
Para informes e inscripciones acercarse al Gimnasio Municipal de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.
Es Requisito asistir con DNI para la inscripción.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.