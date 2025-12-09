Clases de natación en Beltrán

Las clases tienen por finalidad que los participantes disfruten del agua, aprendan y se diviertan en la Pileta Municipal.



Las clases están destinadas a todas las edades a partir de los 2 años.



Cabe aclarar que la Temporada de Pileta dará comienzo el martes 9 de diciembre a partir de las 15horas.



Para informes e inscripciones acercarse al Gimnasio Municipal de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.



Es Requisito asistir con DNI para la inscripción.