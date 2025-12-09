Clases de natación en Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.

Las clases tienen por finalidad que los participantes disfruten del agua, aprendan y se diviertan en la Pileta Municipal.


Las clases están destinadas a todas las edades a partir de los 2 años.


Cabe aclarar que la Temporada de Pileta dará comienzo el martes 9 de diciembre a partir de las 15horas.


Para informes e inscripciones acercarse al Gimnasio Municipal de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.


Es Requisito asistir con DNI para la inscripción.

