La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
Peña bailable en la plaza de Beltrán
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza centralRegionales - Luis Beltrán09/12/2025
La plaza 9 de julio será escenario de la peña bailable y en el lugar funcionará un servicio de cantina durante toda la noche.
Desde las 20 horas iniciaran las expresiones artisticas con la presentación de Tir Pentre, Valentina Monserrat, Los carperos, La 22, Taller Municipal infantil de Folklore, Los Bagualeros de Río Colorado, Los hermanos Arbeloa, Wenuy, Daniel Cerda, Danza mate y amigos, Los Ribereños, Che Pikwe, Raíces Gauchas, Los Gonzalez, La Patriada, Dos más uno folklore y Joni Lala.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.