Peña bailable en la plaza de Beltrán

La plaza 9 de julio será escenario de la peña bailable y en el lugar funcionará un servicio de cantina durante toda la noche.



Desde las 20 horas iniciaran las expresiones artisticas con la presentación de Tir Pentre, Valentina Monserrat, Los carperos, La 22, Taller Municipal infantil de Folklore, Los Bagualeros de Río Colorado, Los hermanos Arbeloa, Wenuy, Daniel Cerda, Danza mate y amigos, Los Ribereños, Che Pikwe, Raíces Gauchas, Los Gonzalez, La Patriada, Dos más uno folklore y Joni Lala.