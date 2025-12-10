Río Negro abre las inscripciones para las becas 2026

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.

Provinciales10/12/2025
En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, afirmó que “una vez más el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de acompañamiento y búsqueda de crecimiento del deporte provincial” y añadió que “este programa sigue el líneamiento de nuestro Gobernador Alberto Weretilneck enfocado en el desarrollo de las y los deportistas rionegrinos”.


A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad las postulaciones podrán hacerla directamente de manera virtual las y los interesados en recibir la beca (antes eran las Federaciones) en el siguiente link: https://deportes.rionegro.gov.ar/formulaior-becas. Posteriormente, aquellos que queden preseleccionados serán notificados vía mail.


El límite para las inscripciones será el 10 de enero, mientras que quienes queden seleccionados finalmente como beneficiarios serán anunciados a mediados de febrero.

