La Secretaría de Vóley Playa de la Fe.Ri.Vo reunió a sus duplas en la ciudad de Luis Beltrán, en el predio de arena del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, para dar inicio a la travesía rumbo al Argentino de Vóley Playa, que se disputará del 16 al 18 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.
Feria de danza y música
La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura propone semanalmente, "La Feria de Danza y Musica" todos los miercoles desde el 7 de enero, en la Plaza 9 de Julio.Regionales - Luis Beltrán17/12/2025
La propuesta de la Direccion de Cultura es una actividad que apunta a generar un espacio de encuentro artistico, esparcimiento y disfrute, para aquellas personas que deseen compartir su talento.
Para participar de este espacio, deben comunicarse con anticipacion al 2946405156 y programar su intervencion artistica.
El miercoles 7 de enero inicia la primer jornada con la intervencion de Rosario Peña con danzas folkloricas y por otro lado, Lucia Cuadrillero desde la disciplina canto.
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen SimónRegionales - Choele Choel16/12/2025
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.