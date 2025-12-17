Feria de danza y música

La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura propone semanalmente, "La Feria de Danza y Musica" todos los miercoles desde el 7 de enero, en la Plaza 9 de Julio.

Regionales - Luis Beltrán17/12/2025
IMG-20251217-WA0005

La propuesta de la Direccion de Cultura es una actividad que apunta a generar un espacio de encuentro artistico, esparcimiento y disfrute, para aquellas personas que deseen compartir su talento.


Para participar de este espacio, deben comunicarse con anticipacion al 2946405156 y programar su intervencion artistica.


El miercoles 7 de enero inicia la primer jornada con la intervencion de Rosario Peña con danzas folkloricas y por otro lado, Lucia Cuadrillero desde la disciplina canto.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251215-WA0044

Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen Simón

Regionales - Choele Choel16/12/2025

Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.