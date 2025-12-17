Feria de danza y música

La propuesta de la Direccion de Cultura es una actividad que apunta a generar un espacio de encuentro artistico, esparcimiento y disfrute, para aquellas personas que deseen compartir su talento.



Para participar de este espacio, deben comunicarse con anticipacion al 2946405156 y programar su intervencion artistica.



El miercoles 7 de enero inicia la primer jornada con la intervencion de Rosario Peña con danzas folkloricas y por otro lado, Lucia Cuadrillero desde la disciplina canto.