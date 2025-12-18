Dos hombres fueron imputados por robo agravado

La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
La ciudad de Choele Choel continúa con el proceso de recambio y actualización tecnológica del sistema de semáforos, una medida clave para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano.