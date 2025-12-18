Dos hombres fueron imputados por robo agravado

Según la acusación fiscal, el hecho habría sido alrededor de las 18:45, cuando ingresaron a un negocio del Barrio Las Bardas de Choele e intentaron engañar a la mujer que estaba atendiendo.



“En ese contexto, uno de ellos fue detrás del mostrador, extrajo un cuchillo y le exigía la entrega de dinero y de su celular. Mientras que el otro sustrajo dinero de la caja registradora”, explicó la fiscalía.



“Ambos se dieron a la fuga, inmediatamente la prevención logró dar con uno de ellos, que hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a la voz de alto”, explicó el Ministerio Público Fiscal.



La fiscalía les formuló cargos por “robo agravado por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad en concurso real” a uno de ellos, que tras la resolución del juez de Garantías, continúa detenido bajo prisión preventiva. Mientras que el otro imputado deberá responder en calidad de co-autor de “robo agravado por el uso de arma blanca”, y se ordenó la colocación de pulsera electrónica más prohibición de acercamiento a 100 metros del domicilio de los testigos, la víctima y del lugar del hecho.



Los peligros procesales esgrimidos por la fiscalía para las medidas cautelares fueron dos, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento a la investigación.



La defensa penal pública que asistió a ambos se opuso a las cautelares ya que uno de los imputados se presentó en Comisaría de manera voluntaria, y solicitó la libertad de los dos ya que carecen de antecedentes penales y tienen domicilio fijado.