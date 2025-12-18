Dos hombres fueron imputados por robo agravado

El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido en un local comercial el pasado viernes. Uno de ellos continuará detenido en prisión preventiva mientras el otro tendrá rastreo satelital con dispositivo electrónico.

Según la acusación fiscal, el hecho habría sido alrededor de las 18:45, cuando ingresaron a un negocio del Barrio Las Bardas de Choele e intentaron engañar a la mujer que estaba atendiendo.


“En ese contexto, uno de ellos fue detrás del mostrador, extrajo un cuchillo y le exigía la entrega de dinero y de su celular. Mientras que el otro sustrajo dinero de la caja registradora”, explicó la fiscalía.


“Ambos se dieron a la fuga, inmediatamente la prevención logró dar con uno de ellos, que hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a la voz de alto”, explicó el Ministerio Público Fiscal.


La fiscalía les formuló cargos por “robo agravado por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad en concurso real” a uno de ellos, que tras la resolución del juez de Garantías, continúa detenido bajo prisión preventiva. Mientras que el otro imputado deberá responder en calidad de co-autor de “robo agravado por el uso de arma blanca”, y se ordenó la colocación de pulsera electrónica más prohibición de acercamiento a 100 metros del domicilio de los testigos, la víctima y del lugar del hecho.


Los peligros procesales esgrimidos por la fiscalía para las medidas cautelares fueron dos, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento a la investigación.


La defensa penal pública que asistió a ambos se opuso a las cautelares ya que uno de los imputados se presentó en Comisaría de manera voluntaria, y solicitó la libertad de los dos ya que carecen de antecedentes penales y tienen domicilio fijado.

