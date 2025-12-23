García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTok

Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
Regionales - Choele Choel23/12/2025
García señalo:
Gobernar es tomar decisiones, bancarse los costos y hacerse cargo de la realidad. De la de todos los días. Y en una ciudad como Choele, hacerse cargo significa algo muy simple y muy concreto: tener presupuesto para que la ciudad funcione.
Por eso fue tan grave y tan poco serio que concejales de la UCR, Nos Une Río Negro y el PRO hayan decidido no acompañar el Presupuesto 2026 enviado por el intendente Diego Ramello. No fue un debate técnico ni una diferencia profunda de ideas. Fue una jugada política chica, de esas que no construyen nada y que solo buscan llamar la atención.
En la Argentina que vivimos, con una economía inestable y con la gente haciendo malabares para llegar a fin de mes, gobernar con el presupuesto del año anterior no es una picardía legislativa. Es un problema real. Es frenar obras, demorar respuestas, complicar servicios y generar incertidumbre donde debería haber previsibilidad.
Desde mi rol como Director de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Municipalidad tengo contacto permanente con vecinos, clubes, instituciones, emprendedores y organizaciones sociales. Hablo todos los días con gente que necesita que las cosas se resuelvan. Nadie me pregunta quién hizo más ruido en el Concejo Deliberante. Nadie quiere la política de antes. La gente quiere soluciones, no acting.
El presupuesto no es un papel frío ni un número abstracto. Es lo que permite juntar la basura, mantener los espacios públicos, sostener servicios, acompañar a los clubes, invertir en cultura, organizar la Fiesta Nacional del Folklore y planificar cómo crece la ciudad. Negarse a aprobarlo es subestimar a los vecinos y tomarles el pelo.
Lo más llamativo es que muchos de los que se opusieron nunca generaron trabajo, nunca gestionaron nada y viven cómodos con el sueldo. Sin embargo, se dan el lujo de poner trabas y jugar a la desestabilización. Eso no es convicción política ni valentía: es mezquindad y una necesidad evidente de atención.
Por suerte, la mayoría del Concejo Deliberante actuó con responsabilidad y Choele tiene presupuesto. Pero el dato político no se puede esconder. Esta semana se la vamos a dar toda la atención que no obtienen durante el año. Todos los días vamos a explicar con claridad a qué se negaron, qué intentaron frenar y por qué su postura fue tan ridícula como irresponsable.
Porque los Concejales trabajan para el pueblo, no para un partido político ni para una estrategia personal. Y porque Choele necesita dirigentes que gestionen, que resuelvan y que entiendan que gobernar no es gritar más fuerte ni posar mejor en redes. Gobernar es hacer. Lo demás es ruido, ego y una política que la gente ya no se banca más.
Hay que seguir por la senda del trabajo, porque Choele no se detiene.
Rodrigo García
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
Ingreso al concejo deliberante de Choele Choel un Proyecto de Ordenanza que pone en valor la historia, la identidad y una tradición gastronómica única. "Choele Choel, Capital del Revuelto de Gramajo."
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
Mientras el calendario avanza hacia el cierre del año, en Choele hay políticas públicas que no entran en pausa. El Operativo Limpieza municipal desembarcó en el barrio Villa Unión, donde se llevaron adelante tareas integrales de saneamiento urbano que incluyeron la recolección de escombros, la eliminación de microbasurales, el retiro de ramas y la puesta en valor de espacios comunes.
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele Choel
El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.
En Nochebuena, en todo el Valle Medio se escucharon ruidos de pirotecnia.
Un allanamiento judicial por amenazas con armas derivó en un procedimiento antidrogas. Dentro de una vivienda de Lamarque la Policía de Río Negro encontró plantas de marihuana, cocaína y balanzas de precisión.