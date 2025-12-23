La Municipalidad de Pomona informa que los días 29 y 30 de diciembre se dictará el Curso de Higiene y Manipulación Segura de Alimentos.
Pomona abrió la temporada de verano
El balneario de Pomona se llenó de música, baile y alegría en el inicio de la temporada 2025/2026.Regionales - Pomona23/12/2025
El escenario recibió la presentación
de Cumbia Te Dije, que hizo bailar al público al ritmo de los clásicos de la cumbia de los 90 y 2000.
Más tarde, Pablo Navarrete Show aportó todo el color y la energía del chamamé, animando la pista y acompañando a los bailarines.
El gran cierre llegó de la mano de Los Charros de Cipo, que hicieron vibrar el balneario con su cumbia ranchera y coronaron una noche cargada de música, alegría y encuentro.
El patio de comidas, con una variada propuesta gastronómica, acompañó el evento durante toda la jornada y fue uno de los puntos más concurridos, completando una apertura de temporada más que exitosa.
El jueves, alrededor de las 14 horas, un transeúnte alertó a la Unidad Especial Vial de Pomona sobre un siniestro en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 255.
El Área de Bromatología Municipal informa que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva reunión para la renovación del Carnet de Manipulador de Alimentos.
Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimientoRegionales - Pomona29/11/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realiza importantes tareas de impermeabilización del cajero en el canal Pomona–San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.
Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de Pomona
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
La localidad de Darwin en un acto, presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Víctor Hugo “Curi” Mansilla, puso en funcionamiento el primer cajero automático de la localidad.