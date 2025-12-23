Pomona abrió la temporada de verano

El escenario recibió la presentación

de Cumbia Te Dije, que hizo bailar al público al ritmo de los clásicos de la cumbia de los 90 y 2000.



Más tarde, Pablo Navarrete Show aportó todo el color y la energía del chamamé, animando la pista y acompañando a los bailarines.



El gran cierre llegó de la mano de Los Charros de Cipo, que hicieron vibrar el balneario con su cumbia ranchera y coronaron una noche cargada de música, alegría y encuentro.



El patio de comidas, con una variada propuesta gastronómica, acompañó el evento durante toda la jornada y fue uno de los puntos más concurridos, completando una apertura de temporada más que exitosa.