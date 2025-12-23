Pomona abrió la temporada de verano

El balneario de Pomona se llenó de música, baile y alegría en el inicio de la temporada 2025/2026.

Regionales - Pomona23/12/2025
IMG-20251223-WA0007

El escenario recibió la presentación 
de Cumbia Te Dije, que hizo bailar al público al ritmo de los clásicos de la cumbia de los 90 y 2000. 


Más tarde, Pablo Navarrete Show aportó todo el color y la energía del chamamé, animando la pista y acompañando a los bailarines.


El gran cierre llegó de la mano de Los Charros de Cipo, que hicieron vibrar el balneario con su cumbia ranchera y coronaron una noche cargada de música, alegría y encuentro.


El patio de comidas, con una variada propuesta gastronómica, acompañó el evento durante toda la jornada y fue uno de los puntos más concurridos, completando una apertura de temporada más que exitosa.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251224-WA0005

Incentivo especial para todo personal esencial que trabaje en las Fiestas

Provinciales24/12/2025

El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.