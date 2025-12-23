El hospital de Choele tendrá un chat bot para turnos

Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.Regionales - Choele Choel23/12/2025
El sistema estará disponible en los próximos meses en los hospitales de San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Villa Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Ingeniero Jacobacci y Sierra Grande.
A través del chatbot, los pacientes podrán acceder a información sobre especialidades médicas, fechas, horarios y lugares de atención, además de consultar la disponibilidad de turnos en cada hospital. El sistema guiará paso a paso el proceso de solicitud, permitirá confirmar la cita y enviará notificaciones automáticas con recordatorios de fecha, hora y lugar de atención.
La herramienta también posibilitará la reprogramación o cancelación de turnos ya otorgados, evitando traslados innecesarios y largas filas en los hospitales.
Además, el chatbot será utilizado para enviar mensajes informativos sobre campañas sanitarias, vacunación, programas de prevención, horarios de atención y ubicación de centros de salud, entre otros contenidos de interés.
La implementación permitirá contar con una base de datos unificada para el seguimiento de turnos, el análisis de la demanda y la mejora continua de la atención a los pacientes.
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Ingreso al concejo deliberante de Choele Choel un Proyecto de Ordenanza que pone en valor la historia, la identidad y una tradición gastronómica única. "Choele Choel, Capital del Revuelto de Gramajo."
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
Mientras el calendario avanza hacia el cierre del año, en Choele hay políticas públicas que no entran en pausa. El Operativo Limpieza municipal desembarcó en el barrio Villa Unión, donde se llevaron adelante tareas integrales de saneamiento urbano que incluyeron la recolección de escombros, la eliminación de microbasurales, el retiro de ramas y la puesta en valor de espacios comunes.
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele Choel
El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.
En Nochebuena, en todo el Valle Medio se escucharon ruidos de pirotecnia.
Un allanamiento judicial por amenazas con armas derivó en un procedimiento antidrogas. Dentro de una vivienda de Lamarque la Policía de Río Negro encontró plantas de marihuana, cocaína y balanzas de precisión.