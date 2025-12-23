El hospital de Choele tendrá un chat bot para turnos

El sistema estará disponible en los próximos meses en los hospitales de San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Villa Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Ingeniero Jacobacci y Sierra Grande.



A través del chatbot, los pacientes podrán acceder a información sobre especialidades médicas, fechas, horarios y lugares de atención, además de consultar la disponibilidad de turnos en cada hospital. El sistema guiará paso a paso el proceso de solicitud, permitirá confirmar la cita y enviará notificaciones automáticas con recordatorios de fecha, hora y lugar de atención.



La herramienta también posibilitará la reprogramación o cancelación de turnos ya otorgados, evitando traslados innecesarios y largas filas en los hospitales.



Además, el chatbot será utilizado para enviar mensajes informativos sobre campañas sanitarias, vacunación, programas de prevención, horarios de atención y ubicación de centros de salud, entre otros contenidos de interés.



La implementación permitirá contar con una base de datos unificada para el seguimiento de turnos, el análisis de la demanda y la mejora continua de la atención a los pacientes.