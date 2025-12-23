El hospital de Choele tendrá un chat bot para turnos

Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.

Regionales - Choele Choel23/12/2025
IMG-20251223-WA0005

El sistema estará disponible en los próximos meses en los hospitales de San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Villa Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Ingeniero Jacobacci y Sierra Grande.


A través del chatbot, los pacientes podrán acceder a información sobre especialidades médicas, fechas, horarios y lugares de atención, además de consultar la disponibilidad de turnos en cada hospital. El sistema guiará paso a paso el proceso de solicitud, permitirá confirmar la cita y enviará notificaciones automáticas con recordatorios de fecha, hora y lugar de atención.


La herramienta también posibilitará la reprogramación o cancelación de turnos ya otorgados, evitando traslados innecesarios y largas filas en los hospitales.


Además, el chatbot será utilizado para enviar mensajes informativos sobre campañas sanitarias, vacunación, programas de prevención, horarios de atención y ubicación de centros de salud, entre otros contenidos de interés.


La implementación permitirá contar con una base de datos unificada para el seguimiento de turnos, el análisis de la demanda y la mejora continua de la atención a los pacientes.

Te puede interesar
IMG-20251219-WA0065

El operativo limpieza llegó a Villa Unión en el cierre del año

Regionales - Choele Choel20/12/2025

Mientras el calendario avanza hacia el cierre del año, en Choele  hay políticas públicas que no entran en pausa. El Operativo Limpieza municipal desembarcó en el barrio Villa Unión, donde se llevaron adelante tareas integrales de saneamiento urbano que incluyeron la recolección de escombros, la eliminación de microbasurales, el retiro de ramas y la puesta en valor de espacios comunes.

IMG-20251219-WA0019

Choele impulsa una nueva Ordenanza Tributaria

Regionales - Choele Choel19/12/2025

El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.

Lo más visto