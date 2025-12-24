La Defensoría del Pueblo participó como expositora en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental del proyecto Oleoducto Duplicar Norte – OldelvaL.
Incentivo especial para todo personal esencial que trabaje en las Fiestas
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.Provinciales24/12/2025
El beneficio alcanza a todo el personal esencial que preste tareas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, asegurando un reconocimiento económico para quienes sostienen la atención.
En el esquema general, el Decreto establece el pago de un incentivo no remunerativo y no bonificable de $93.750 por cada día trabajado, guardia o turno completo, para el personal comprendido en las Leyes 679, 1844 y 5185, que presten servicios efectivos en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura; Secretaría de Estado de Energía y Ambiente; Ministerio de Seguridad y Justicia y; Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
El beneficio incluye, entre otros, al personal policial y penitenciario, brigadistas del SPLIF, agentes que se desempeñan en áreas naturales protegidas y personal de servicios esenciales en los CAINA, en centros socioeducativos y en los dispositivos de guardias y los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.
En el caso específico del sistema de salud, se dispuso el pago doble de las horas extras u horas pasivas que cumpla el personal de la Ley 1844 y el pago doble de las guardias activas o pasivas para el personal de la Ley 1904 y para los médicos y médicas residentes comprendidos en la Ley 4919.
La medida representa un esfuerzo económico extraordinario para la Provincia y tiene como objetivo valorar y acompañar a quienes cumplen un rol clave para que los servicios esenciales sigan funcionando cuando la mayoría de la población celebra las Fiestas.
El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
La localidad de Darwin en un acto, presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Víctor Hugo “Curi” Mansilla, puso en funcionamiento el primer cajero automático de la localidad.