Incentivo especial para todo personal esencial que trabaje en las Fiestas

El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.

Provinciales24/12/2025
IMG-20251224-WA0005

El beneficio alcanza a todo el personal esencial que preste tareas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, asegurando un reconocimiento económico para quienes sostienen la atención.


En el esquema general, el Decreto establece el pago de un incentivo no remunerativo y no bonificable de $93.750 por cada día trabajado, guardia o turno completo, para el personal comprendido en las Leyes 679, 1844 y 5185, que presten servicios efectivos en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura; Secretaría de Estado de Energía y Ambiente; Ministerio de Seguridad y Justicia y; Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.


El beneficio incluye, entre otros, al personal policial y penitenciario, brigadistas del SPLIF, agentes que se desempeñan en áreas naturales protegidas y personal de servicios esenciales en los CAINA, en centros socioeducativos y en los dispositivos de guardias y los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.


En el caso específico del sistema de salud, se dispuso el pago doble de las horas extras u horas pasivas que cumpla el personal de la Ley 1844 y el pago doble de las guardias activas o pasivas para el personal de la Ley 1904 y para los médicos y médicas residentes comprendidos en la Ley 4919.


La medida representa un esfuerzo económico extraordinario para la Provincia y tiene como objetivo valorar y acompañar a quienes cumplen un rol clave para que los servicios esenciales sigan funcionando cuando la mayoría de la población celebra las Fiestas.

