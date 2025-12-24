Incentivo especial para todo personal esencial que trabaje en las Fiestas

El beneficio alcanza a todo el personal esencial que preste tareas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, asegurando un reconocimiento económico para quienes sostienen la atención.



En el esquema general, el Decreto establece el pago de un incentivo no remunerativo y no bonificable de $93.750 por cada día trabajado, guardia o turno completo, para el personal comprendido en las Leyes 679, 1844 y 5185, que presten servicios efectivos en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura; Secretaría de Estado de Energía y Ambiente; Ministerio de Seguridad y Justicia y; Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.



El beneficio incluye, entre otros, al personal policial y penitenciario, brigadistas del SPLIF, agentes que se desempeñan en áreas naturales protegidas y personal de servicios esenciales en los CAINA, en centros socioeducativos y en los dispositivos de guardias y los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.



En el caso específico del sistema de salud, se dispuso el pago doble de las horas extras u horas pasivas que cumpla el personal de la Ley 1844 y el pago doble de las guardias activas o pasivas para el personal de la Ley 1904 y para los médicos y médicas residentes comprendidos en la Ley 4919.



La medida representa un esfuerzo económico extraordinario para la Provincia y tiene como objetivo valorar y acompañar a quienes cumplen un rol clave para que los servicios esenciales sigan funcionando cuando la mayoría de la población celebra las Fiestas.