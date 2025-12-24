Amplio respaldo institucional a la asamblea del club Almafuerte

El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.

Regionales - Choele Choel24/12/2025
Durante el encuentro se trataron los puntos del orden del día, destacándose la aprobación unánime de la Memoria y el Balance, ratificando una gestión responsable, transparente y con fuerte respaldo institucional.


El Club Atlético Almafuerte reafirma su rol como institución abierta a la comunidad, convencida de que el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales es el camino para fortalecer el desarrollo deportivo, social y comunitario del Valle Medio.


Finalmente desde el Club Atlético Almafuerte deseo a todos Felices Fiestas y un nuevo año de trabajo compartido y sueños colectivos.

