Amplio respaldo institucional a la asamblea del club Almafuerte

Durante el encuentro se trataron los puntos del orden del día, destacándose la aprobación unánime de la Memoria y el Balance, ratificando una gestión responsable, transparente y con fuerte respaldo institucional.



El Club Atlético Almafuerte reafirma su rol como institución abierta a la comunidad, convencida de que el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales es el camino para fortalecer el desarrollo deportivo, social y comunitario del Valle Medio.



Finalmente desde el Club Atlético Almafuerte deseo a todos Felices Fiestas y un nuevo año de trabajo compartido y sueños colectivos.