Amplio respaldo institucional a la asamblea del club Almafuerte
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.Regionales - Choele Choel24/12/2025
Durante el encuentro se trataron los puntos del orden del día, destacándose la aprobación unánime de la Memoria y el Balance, ratificando una gestión responsable, transparente y con fuerte respaldo institucional.
El Club Atlético Almafuerte reafirma su rol como institución abierta a la comunidad, convencida de que el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales es el camino para fortalecer el desarrollo deportivo, social y comunitario del Valle Medio.
Finalmente desde el Club Atlético Almafuerte deseo a todos Felices Fiestas y un nuevo año de trabajo compartido y sueños colectivos.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Ingreso al concejo deliberante de Choele Choel un Proyecto de Ordenanza que pone en valor la historia, la identidad y una tradición gastronómica única. "Choele Choel, Capital del Revuelto de Gramajo."
ART deberá reparar el daño sufrido por una portera de escuela primariaRegionales - Choele Choel22/12/2025
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
Mientras el calendario avanza hacia el cierre del año, en Choele hay políticas públicas que no entran en pausa. El Operativo Limpieza municipal desembarcó en el barrio Villa Unión, donde se llevaron adelante tareas integrales de saneamiento urbano que incluyeron la recolección de escombros, la eliminación de microbasurales, el retiro de ramas y la puesta en valor de espacios comunes.
Ramello: “Estamos cerrando el año cambiando la vida de 36 vecinos.”Regionales - Choele Choel19/12/2025
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele Choel
El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.
CEAER entregó señalética en braille impresa en 3D al Municipio de ChoeleRegionales - Choele Choel19/12/2025
En una acción concreta a favor de la inclusión y la accesibilidad, el CEAER realizó la entrega de señalética en braille impresa en 3D, desarrollada por estudiantes de la institución en el marco de un proyecto a cargo del profesor Huber Cassano.
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
La localidad de Darwin en un acto, presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Víctor Hugo “Curi” Mansilla, puso en funcionamiento el primer cajero automático de la localidad.