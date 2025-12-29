Cuidado del agua en días de calor extremo

Aguas Rionegrinas invita a las vecinas y vecinos de toda la provincia a reforzar el uso responsable del agua potable durante las jornadas de altas temperaturas, para asegurar que el servicio llegue de manera equitativa a todos los hogares y esté disponible cuando más se lo necesita.

Provinciales29/12/2025
IMG-20251229-WA0007

En estos días de calor intenso, es importante priorizar el consumo esencial: hidratación, higiene personal y necesidades básicas del hogar. Por eso, se sugiere evitar el riego excesivo, el lavado de veredas o el llenado de piletas, sobre todo en los horarios de mayor consumo.


Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua es una tarea compartida y permite atravesar mejor esta temporada de altas temperaturas, cuidando un recurso tan valioso para toda la comunidad.


Desde Aguas Rionegrinas se continúa trabajando y reforzando el servicio para acompañar la demanda propia de esta época del año.


Ante dudas, consultas o inconvenientes, comunicarse por WhatsApp al 2920 402808 o al 0800 gratuito 999 24827. 

Te puede interesar
IMG-20251229-WA0006

Celebración de matrimonios en lugares no convencionales

Provinciales29/12/2025

El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.

IMG-20251224-WA0005

Incentivo especial para todo personal esencial que trabaje en las Fiestas

Provinciales24/12/2025

El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.

Lo más visto
IMG-20251231-WA0010

Tentativa de femicidio y otros delitos cometidos contra una mujer

Regionales31/12/2025

El martes al mediodía el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido ayer. Uno de ellos quedó imputado por varios delitos, entre ellos tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual agravado, amenazas, y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva.