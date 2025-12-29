Cuidado del agua en días de calor extremo

En estos días de calor intenso, es importante priorizar el consumo esencial: hidratación, higiene personal y necesidades básicas del hogar. Por eso, se sugiere evitar el riego excesivo, el lavado de veredas o el llenado de piletas, sobre todo en los horarios de mayor consumo.



Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua es una tarea compartida y permite atravesar mejor esta temporada de altas temperaturas, cuidando un recurso tan valioso para toda la comunidad.



Desde Aguas Rionegrinas se continúa trabajando y reforzando el servicio para acompañar la demanda propia de esta época del año.



Ante dudas, consultas o inconvenientes, comunicarse por WhatsApp al 2920 402808 o al 0800 gratuito 999 24827.