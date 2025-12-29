El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.
Cuidado del agua en días de calor extremo
Aguas Rionegrinas invita a las vecinas y vecinos de toda la provincia a reforzar el uso responsable del agua potable durante las jornadas de altas temperaturas, para asegurar que el servicio llegue de manera equitativa a todos los hogares y esté disponible cuando más se lo necesita.Provinciales29/12/2025
En estos días de calor intenso, es importante priorizar el consumo esencial: hidratación, higiene personal y necesidades básicas del hogar. Por eso, se sugiere evitar el riego excesivo, el lavado de veredas o el llenado de piletas, sobre todo en los horarios de mayor consumo.
Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua es una tarea compartida y permite atravesar mejor esta temporada de altas temperaturas, cuidando un recurso tan valioso para toda la comunidad.
Desde Aguas Rionegrinas se continúa trabajando y reforzando el servicio para acompañar la demanda propia de esta época del año.
Ante dudas, consultas o inconvenientes, comunicarse por WhatsApp al 2920 402808 o al 0800 gratuito 999 24827.
Tras la aparición de casos sospechos de sarampión, que se encuentran en estudio en la provincia, el Ministerio de Salud de Río Negro refuerza la prevención y mantiene la vigilancia activa de Enfermedad Febril Exantemática (EFE).
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
La Defensoría del Pueblo participó como expositora en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental del proyecto Oleoducto Duplicar Norte – OldelvaL.
El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pomona informa que mediante la Ordenanza N° 07/2025, se aprobó una modificación que establece los nuevos valores del camping municipal.
El martes al mediodía el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido ayer. Uno de ellos quedó imputado por varios delitos, entre ellos tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual agravado, amenazas, y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva.