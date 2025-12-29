Celebración de matrimonios en lugares no convencionales

Se trata de una iniciativa que permite realizar las ceremonias en locaciones diferentes a las tradicionales, que son las delegaciones del organismo, a través del pago de un canon especial que permite a los responsables de llevar adelante las uniones civiles trasladarse hacia cualquier espacio.



Los que se animen a dar el paso tendrán la posibilidad de optar no sólo por domicilios particulares, sino también por alguno de los sitios turísticos de la Provincia como el Centro Cívico en Bariloche, la costa del río Negro a lo largo de su extensión, o bien algún parque o zona significativa para la pareja que rememore su amor.



Quienes deseen vivir esta experiencia en cualquier rincón de la provincia, deberán acercarse a alguna de las más de 60 Delegaciones que el Registro Civil tiene en la provincia para coordinar el evento con el responsable a cargo, con un mínimo de diez días de anticipación.