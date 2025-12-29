Pre inscripción a la Escuela de Guardavidas

La formación está destinada a personas mayores de 18 años, con estudios secundarios completos o en trámite, interesadas en capacitarse profesionalmente en una labor de alta responsabilidad, compromiso y servicio a la comunidad.



El inicio de clases es en Abril con Duración de 1 año. Modalidad: Teórico Práctico, presencial. Cupos Limitados.



Las personas preinscriptas podrán acceder a un grupo de WhatsApp y a una lista de mails, donde se brindarán toda la información y detalles sobre los requisitos, fechas, contenidos y organización a medida que estén disponibles.



Pre inscripción: Completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/ezsgaitPgKzKTN1v9