Pre inscripción a la Escuela de Guardavidas

Se abrió la pre inscripción para la escuela de guardavidas que se llevará a cabo en la ciudad de Choele Choel.

Regionales - Choele Choel29/12/2025
IMG-20251229-WA0008

La formación está destinada a personas mayores de 18 años, con estudios secundarios completos o en trámite, interesadas en capacitarse profesionalmente en una labor de alta responsabilidad, compromiso y servicio a la comunidad.


El inicio de clases es en Abril con Duración de 1 año.  Modalidad: Teórico Práctico, presencial. Cupos Limitados.


Las personas preinscriptas podrán acceder a un grupo de WhatsApp y a una lista de mails, donde se brindarán toda la información y detalles sobre los requisitos, fechas, contenidos y organización a medida que estén disponibles.


 Pre inscripción: Completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ezsgaitPgKzKTN1v9

