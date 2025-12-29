Mientras los espacios verdes, las plazas y la zona del río siguen siendo puntos de encuentro cotidianos para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Choele Choel continúa con un trabajo de fumigación sostenida y la prevención permanente contra la proliferación de mosquitos.
Pre inscripción a la Escuela de Guardavidas
La formación está destinada a personas mayores de 18 años, con estudios secundarios completos o en trámite, interesadas en capacitarse profesionalmente en una labor de alta responsabilidad, compromiso y servicio a la comunidad.
El inicio de clases es en Abril con Duración de 1 año. Modalidad: Teórico Práctico, presencial. Cupos Limitados.
Las personas preinscriptas podrán acceder a un grupo de WhatsApp y a una lista de mails, donde se brindarán toda la información y detalles sobre los requisitos, fechas, contenidos y organización a medida que estén disponibles.
Pre inscripción: Completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ezsgaitPgKzKTN1v9
La Municipalidad de Choele Choel reordenó su parque automotor y sumó un nuevo predio para mejorar los servicios.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
Choele presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río NegroRegionales - Choele Choel29/12/2025
La ciudad de Choele Choel dirá presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias de canotaje más emblemáticas del país, que celebra medio siglo de historia y convoca a palistas de amplia trayectoria junto a quienes vivirán esta experiencia por primera vez.
Ramello: "La reelección indefinida es un privilegio que la democracia no puede tolerar"Regionales - Choele Choel27/12/2025
En el cierre del año político y en medio de un escenario de renovación e ideas nuevas requeridas por la dirigencia provincial, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, se refirió a la reelección indefinida de sus pares en Río Negro y planteó la necesidad de discutir límites a los mandatos ejecutivos locales.
Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pomona informa que mediante la Ordenanza N° 07/2025, se aprobó una modificación que establece los nuevos valores del camping municipal.
El martes al mediodía el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido ayer. Uno de ellos quedó imputado por varios delitos, entre ellos tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual agravado, amenazas, y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva.