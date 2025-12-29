Se abrió la pre inscripción para la escuela de guardavidas que se llevará a cabo en la ciudad de Choele Choel.
Choele presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro
La ciudad de Choele Choel dirá presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias de canotaje más emblemáticas del país, que celebra medio siglo de historia y convoca a palistas de amplia trayectoria junto a quienes vivirán esta experiencia por primera vez.Regionales - Choele Choel29/12/2025
La delegación local representará a la ciudad a lo largo de una exigente travesía sobre el río, participando en distintas categorías y modalidades.
Representantes de Choele Choel
Categoría Travesía
Hugo Marca – Pablo Bondesio (Doble)
Sergio Ardaiz – Dante González (Doble)
Lucas Ardaiz – compañero de General Roca (Doble)
Andrea Formiga – Darío Esparza (Mixto)
Mirta Bucarey – compañero de Plottier (Mixto)
Categoría Élite – K2
Julián Salinas – Agustín Rato (Concepción del Uruguay)
Emanuel Carnicero – Marcos Muñoz
Lucas Micoli – Gastón Núñez
La 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro comenzará el 8 de enero y se desarrollará a lo largo de 11 días, con 9 etapas y 2 jornadas de descanso, recorriendo gran parte del curso del río desde el Alto Valle hasta Viedma. Las distancias diarias varían entre 25 y 62 kilómetros, lo que convierte a la competencia en una verdadera prueba de resistencia física y mental.
Cada jornada será el reflejo de meses de preparación, esfuerzo y compromiso, llevando el nombre de Choele Choel a lo largo del río en una competencia que une pueblos, historias y generaciones.
Ramello: "La reelección indefinida es un privilegio que la democracia no puede tolerar"Regionales - Choele Choel27/12/2025
En el cierre del año político y en medio de un escenario de renovación e ideas nuevas requeridas por la dirigencia provincial, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, se refirió a la reelección indefinida de sus pares en Río Negro y planteó la necesidad de discutir límites a los mandatos ejecutivos locales.
Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Ingreso al concejo deliberante de Choele Choel un Proyecto de Ordenanza que pone en valor la historia, la identidad y una tradición gastronómica única. "Choele Choel, Capital del Revuelto de Gramajo."
ART deberá reparar el daño sufrido por una portera de escuela primariaRegionales - Choele Choel22/12/2025
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.
