Choele presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro

La ciudad de Choele Choel dirá presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias de canotaje más emblemáticas del país, que celebra medio siglo de historia y convoca a palistas de amplia trayectoria junto a quienes vivirán esta experiencia por primera vez.

Regionales - Choele Choel29/12/2025
IMG-20251229-WA0010

La delegación local representará a la ciudad a lo largo de una exigente travesía sobre el río, participando en distintas categorías y modalidades.


 Representantes de Choele Choel
Categoría Travesía
Hugo Marca – Pablo Bondesio (Doble)
Sergio Ardaiz – Dante González (Doble)
Lucas Ardaiz – compañero de General Roca (Doble)
Andrea Formiga – Darío Esparza (Mixto)
Mirta Bucarey – compañero de Plottier (Mixto)


Categoría Élite – K2
Julián Salinas – Agustín Rato (Concepción del Uruguay)


Emanuel Carnicero – Marcos Muñoz
Lucas Micoli – Gastón Núñez


La 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro comenzará el 8 de enero y se desarrollará a lo largo de 11 días, con 9 etapas y 2 jornadas de descanso, recorriendo gran parte del curso del río desde el Alto Valle hasta Viedma. Las distancias diarias varían entre 25 y 62 kilómetros, lo que convierte a la competencia en una verdadera prueba de resistencia física y mental.


Cada jornada será el reflejo de meses de preparación, esfuerzo y compromiso, llevando el nombre de Choele Choel a lo largo del río en una competencia que une pueblos, historias y generaciones.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251229-WA0006

Celebración de matrimonios en lugares no convencionales

Provinciales29/12/2025

El Registro Civil de Río Negro continúa llevando adelante la celebración de matrimonios en lugares no convencionales como parte del servicio que ofrece a las y los rionegrinos en toda la provincia, para que puedan vivir una experiencia excepcional en algún lugar emblemático del territorio rionegrino.