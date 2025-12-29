Choele presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro

La delegación local representará a la ciudad a lo largo de una exigente travesía sobre el río, participando en distintas categorías y modalidades.



Representantes de Choele Choel

Categoría Travesía

Hugo Marca – Pablo Bondesio (Doble)

Sergio Ardaiz – Dante González (Doble)

Lucas Ardaiz – compañero de General Roca (Doble)

Andrea Formiga – Darío Esparza (Mixto)

Mirta Bucarey – compañero de Plottier (Mixto)



Categoría Élite – K2

Julián Salinas – Agustín Rato (Concepción del Uruguay)



Emanuel Carnicero – Marcos Muñoz

Lucas Micoli – Gastón Núñez



La 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro comenzará el 8 de enero y se desarrollará a lo largo de 11 días, con 9 etapas y 2 jornadas de descanso, recorriendo gran parte del curso del río desde el Alto Valle hasta Viedma. Las distancias diarias varían entre 25 y 62 kilómetros, lo que convierte a la competencia en una verdadera prueba de resistencia física y mental.



Cada jornada será el reflejo de meses de preparación, esfuerzo y compromiso, llevando el nombre de Choele Choel a lo largo del río en una competencia que une pueblos, historias y generaciones.