Detuvieron a un joven por desobedecer medidas cautelares

El procedimiento se inició tras un llamado al 911, en el que la denunciante alertaba sobre la presencia de su expareja a corta distancia, pese a contar con medidas de prohibición de acercamiento vigentes. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la mujer, quien manifestó sentirse hostigada y temerosa ante la situación.



Posteriormente, los policías localizaron al joven en las inmediaciones del pasaje Zuain, corroborando mediante la Comisaría de la Familia la existencia de las medidas cautelares. Ante la evidencia de que el masculino ignoró deliberadamente las restricciones legales, se procedió a su demora y traslado a la unidad policial.



La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Balditarra, dispuso el inicio de actuaciones y la notificación formal de detención del involucrado, en tanto la víctima fue asistida para radicar la denuncia correspondiente.



La intervención policial de la Comisaría 8ª fue clave para garantizar el cumplimiento de la ley y resguardar la seguridad de la mujer, destacándose la rápida y coordinada actuación de los efectivos en el operativo.