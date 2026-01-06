Detienen a dos hombres por hurto en flagrancia

Desde este sábado inicia la temporada en el balneario municipal de Lamarque.
Dos hombres fueron detenidos el sábado por la tarde en Lamarque, luego de ser sorprendidos robando fruta de una chacra local. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 250, donde personal de la Brigada Rural interceptó a los sospechosos con dos bolsos llenos de duraznos y pelones maduros.Regionales - Lamarque06/01/2026
Los detenidos, de 27 y 25 años, fueron sorprendidos saliendo de una chacra en la que no tenían autorización para estar. Al ser interceptados, se encontraron con aproximadamente 25 kilos de fruta en su poder. La policía los trasladó a la comisaría, donde se les imputó el delito de hurto en flagrancia.
La damnificada, una mujer de 64 años, realizó la denuncia y reconoció la fruta como de su propiedad, estimando el valor de lo robado en 50.000 pesos. Este caso resalta el trabajo de la Brigada Rural, quienes actuaron rápidamente para evitar que los delincuentes pudieran escapar con lo robado.
En Lamarque se puede estar frente a un T-Rex o viajar por las galaxias sin salir de la ciudad. Este verano, el Planetario Móvil 360° llega para transformar las vacaciones en una aventura inolvidable.
Comenzó la Colonia de Vacaciones Municipal, propuesta que todos los años funciona de forma gratuita impulsada por el Municipio, para que niñas y niños disfruten del verano con juegos, deporte y actividades recreativas.
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.
Un allanamiento judicial por amenazas con armas derivó en un procedimiento antidrogas. Dentro de una vivienda de Lamarque la Policía de Río Negro encontró plantas de marihuana, cocaína y balanzas de precisión.
En la noche del jueves se presentaron los números de la fiesta nacional del tomate y la producción que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2026. Con seis números nacionales, la premisa de la organización es que la fiesta la disfruten todos
La Policía de Río Negro detuvo, éste miércoles, a un hombre de 34 años de edad, con domicilio en la localidad de Lamarque, a quien se le imputa ser el presunto autor del delito de “Intimidación pública y amenazas agravadas”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
