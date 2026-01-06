Detienen a dos hombres por hurto en flagrancia

Dos hombres fueron detenidos el sábado por la tarde en Lamarque, luego de ser sorprendidos robando fruta de una chacra local. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 250, donde personal de la Brigada Rural interceptó a los sospechosos con dos bolsos llenos de duraznos y pelones maduros.

Los detenidos, de 27 y 25 años, fueron sorprendidos saliendo de una chacra en la que no tenían autorización para estar. Al ser interceptados, se encontraron con aproximadamente 25 kilos de fruta en su poder. La policía los trasladó a la comisaría, donde se les imputó el delito de hurto en flagrancia.


La damnificada, una mujer de 64 años, realizó la denuncia y reconoció la fruta como de su propiedad, estimando el valor de lo robado en 50.000 pesos. Este caso resalta el trabajo de la Brigada Rural, quienes actuaron rápidamente para evitar que los delincuentes pudieran escapar con lo robado.

