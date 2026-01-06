Este martes comienza la Colonia de Verano en Choele

Este martes desde las 9:30 de la mañana dará inicio una nueva edición de la Colonia de Verano en Choele Choel, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad que apunta a ofrecer a niños y niñas de la ciudad un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión durante el receso estival.

06/01/2026
IMG-20260105-WA0079

Con el equipo de profesores ya conformado y una planificación integral definida, la colonia fue pensada como una experiencia que combina actividades al aire libre, deportes, propuestas culturales, juegos, recreación y contacto directo con la naturaleza, en un entorno cuidado y acompañado.


Desde la Dirección de Deportes Municipal destacaron que el objetivo central es generar un espacio seguro y de calidad, donde las infancias puedan compartir, moverse, expresarse y construir vínculos, promoviendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre.


La coordinación y el acompañamiento de cada jornada estarán a cargo del equipo de la Dirección de Deportes, integrado por Martina Catalano, Valentina Tapia, Lucía Garbers, Francesco Paseggi, Juanita Rodríguez y Valentina Vejar, quienes llevarán adelante las distintas propuestas a lo largo del verano.


La Colonia de Verano se consolida así como una de las políticas públicas más valoradas por las familias de Choele, reafirmando el compromiso del Municipio de seguir impulsando espacios gratuitos, inclusivos y de calidad para las infancias, entendiendo al deporte, el juego y la recreación como herramientas fundamentales para el desarrollo integral.

