La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha un nuevo operativo de mantenimiento vial en las chacras y sectores rurales de la ciudad, con trabajos que buscan garantizar la transitabilidad y acompañar la actividad productiva durante todo el año.
Este martes comienza la Colonia de Verano en Choele
Este martes desde las 9:30 de la mañana dará inicio una nueva edición de la Colonia de Verano en Choele Choel, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad que apunta a ofrecer a niños y niñas de la ciudad un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión durante el receso estival.Regionales - Choele Choel06/01/2026
Con el equipo de profesores ya conformado y una planificación integral definida, la colonia fue pensada como una experiencia que combina actividades al aire libre, deportes, propuestas culturales, juegos, recreación y contacto directo con la naturaleza, en un entorno cuidado y acompañado.
Desde la Dirección de Deportes Municipal destacaron que el objetivo central es generar un espacio seguro y de calidad, donde las infancias puedan compartir, moverse, expresarse y construir vínculos, promoviendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre.
La coordinación y el acompañamiento de cada jornada estarán a cargo del equipo de la Dirección de Deportes, integrado por Martina Catalano, Valentina Tapia, Lucía Garbers, Francesco Paseggi, Juanita Rodríguez y Valentina Vejar, quienes llevarán adelante las distintas propuestas a lo largo del verano.
La Colonia de Verano se consolida así como una de las políticas públicas más valoradas por las familias de Choele, reafirmando el compromiso del Municipio de seguir impulsando espacios gratuitos, inclusivos y de calidad para las infancias, entendiendo al deporte, el juego y la recreación como herramientas fundamentales para el desarrollo integral.
Un hombre de 69 años fue detenido el sábado por la noche en Choele Choel, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El incidente ocurrió cuando la mujer alertó a la policía sobre la presencia del hombre frente a su vivienda, violando las medidas cautelares que habían sido dictadas para su protección.
El día 11 de enero, Choele vivirá una nueva edición de la tradicional Corrida de reyes que cada año convoca un buen número de participantes, sobre todo los niños que comienzan a sumarse a la actividad atlética.
En la madrugada del jueves, personal de la Comisaría 8º de Choele Choel intervino en un procedimiento por desobediencia a una orden judicial tras un llamado al sistema de emergencias. La denuncia indicaba inconvenientes entre una mujer y su ex pareja, quienes contaban con medidas cautelares de prohibición de acercamiento.
Mientras los espacios verdes, las plazas y la zona del río siguen siendo puntos de encuentro cotidianos para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Choele Choel continúa con un trabajo de fumigación sostenida y la prevención permanente contra la proliferación de mosquitos.
La Municipalidad de Choele Choel reordenó su parque automotor y sumó un nuevo predio para mejorar los servicios.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.
El guinche ñato y su chofer nadador
El Campamento de Agua y Energía de Luis Beltrán conserva a un original camión que brindó innumerables servicios en costas del río, canales y chacras.
La regata Internacional del Río Negro en su edición 50 contará con la participación de 19 palistas de la región del Valle Medio.