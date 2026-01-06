Un hombre detenido por violar medidas cautelares en Choele Choel

Personal policial de la Comisaría 8° se trasladó rápidamente al lugar y verificó que el hombre, residente del barrio Las Bardas, efectivamente se encontraba frente al domicilio de la denunciante. Tras confirmar la vigencia de las medidas cautelares, los policías notificaron a la fiscal de turno, quien dispuso la detención inmediata del acusado.



El hombre fue trasladado a la unidad policial, donde se formalizó su arresto por desobedecer la orden judicial. Fiscalía iniciará actuaciones para determinar las consecuencias legales de este incumplimiento.



Este incidente destaca el compromiso y la eficiencia de los efectivos policiales en la protección de las personas en situación de violencia. La rápida respuesta de los oficiales y su intervención oportuna fueron claves para evitar un mayor riesgo para la mujer.

Jefatura de policía Río Negro