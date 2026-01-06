Un hombre detenido por violar medidas cautelares en Choele Choel

La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha un nuevo operativo de mantenimiento vial en las chacras y sectores rurales de la ciudad, con trabajos que buscan garantizar la transitabilidad y acompañar la actividad productiva durante todo el año.
Un hombre de 69 años fue detenido el sábado por la noche en Choele Choel, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El incidente ocurrió cuando la mujer alertó a la policía sobre la presencia del hombre frente a su vivienda, violando las medidas cautelares que habían sido dictadas para su protección.Regionales - Choele Choel06/01/2026
Personal policial de la Comisaría 8° se trasladó rápidamente al lugar y verificó que el hombre, residente del barrio Las Bardas, efectivamente se encontraba frente al domicilio de la denunciante. Tras confirmar la vigencia de las medidas cautelares, los policías notificaron a la fiscal de turno, quien dispuso la detención inmediata del acusado.
El hombre fue trasladado a la unidad policial, donde se formalizó su arresto por desobedecer la orden judicial. Fiscalía iniciará actuaciones para determinar las consecuencias legales de este incumplimiento.
Este incidente destaca el compromiso y la eficiencia de los efectivos policiales en la protección de las personas en situación de violencia. La rápida respuesta de los oficiales y su intervención oportuna fueron claves para evitar un mayor riesgo para la mujer.
Este martes desde las 9:30 de la mañana dará inicio una nueva edición de la Colonia de Verano en Choele Choel, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad que apunta a ofrecer a niños y niñas de la ciudad un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión durante el receso estival.
El día 11 de enero, Choele vivirá una nueva edición de la tradicional Corrida de reyes que cada año convoca un buen número de participantes, sobre todo los niños que comienzan a sumarse a la actividad atlética.
En la madrugada del jueves, personal de la Comisaría 8º de Choele Choel intervino en un procedimiento por desobediencia a una orden judicial tras un llamado al sistema de emergencias. La denuncia indicaba inconvenientes entre una mujer y su ex pareja, quienes contaban con medidas cautelares de prohibición de acercamiento.
Mientras los espacios verdes, las plazas y la zona del río siguen siendo puntos de encuentro cotidianos para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Choele Choel continúa con un trabajo de fumigación sostenida y la prevención permanente contra la proliferación de mosquitos.
La Municipalidad de Choele Choel reordenó su parque automotor y sumó un nuevo predio para mejorar los servicios.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.
El guinche ñato y su chofer nadador
El Campamento de Agua y Energía de Luis Beltrán conserva a un original camión que brindó innumerables servicios en costas del río, canales y chacras.
La regata Internacional del Río Negro en su edición 50 contará con la participación de 19 palistas de la región del Valle Medio.