Un hombre detenido por violar medidas cautelares en Choele Choel

Un hombre de 69 años fue detenido el sábado por la noche en Choele Choel, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El incidente ocurrió cuando la mujer alertó a la policía sobre la presencia del hombre frente a su vivienda, violando las medidas cautelares que habían sido dictadas para su protección.

Regionales - Choele Choel06/01/2026
Personal policial de la Comisaría 8° se trasladó rápidamente al lugar y verificó que el hombre, residente del barrio Las Bardas, efectivamente se encontraba frente al domicilio de la denunciante. Tras confirmar la vigencia de las medidas cautelares, los policías notificaron a la fiscal de turno, quien dispuso la detención inmediata del acusado.


El hombre fue trasladado a la unidad policial, donde se formalizó su arresto por desobedecer la orden judicial. Fiscalía iniciará actuaciones para determinar las consecuencias legales de este incumplimiento.


Este incidente destaca el compromiso y la eficiencia de los efectivos policiales en la protección de las personas en situación de violencia. La rápida respuesta de los oficiales y su intervención oportuna fueron claves para evitar un mayor riesgo para la mujer.

