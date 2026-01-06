Un accidente de tránsito con daños materiales se registró en horas de la noche del domingo en la localidad de Lamarque, sin que se reportaran personas lesionadas.
Detenido por agredir a su ex pareja y dañar vehículo
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.Regionales - Lamarque06/01/2026
El personal policial de la Comisaría 17° de Lamarque arribó rápidamente al lugar y encontró al agresor discutiendo con su ex pareja. Durante la discusión, el hombre golpeó con el puño la ventanilla del conductor de una camioneta, causando daños al vehículo y sufriendo un corte en la mano.
La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso que el hombre quede detenido hasta recibir sus antecedentes. Posteriormente, fue trasladado al hospital local, donde un médico certificó una herida superficial en el dedo anular de la mano derecha, sin necesidad de suturas.
El Gabinete de Criminalística intervino en el lugar para documentar los daños y la camioneta fue entregada a su propietaria.
Jefatura de policía Río Negro
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