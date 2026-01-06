Detenido por agredir a su ex pareja y dañar vehículo

Comisaria Lamarque

El personal policial de la Comisaría 17° de Lamarque arribó rápidamente al lugar y encontró al agresor discutiendo con su ex pareja. Durante la discusión, el hombre golpeó con el puño la ventanilla del conductor de una camioneta, causando daños al vehículo y sufriendo un corte en la mano.



La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso que el hombre quede detenido hasta recibir sus antecedentes. Posteriormente, fue trasladado al hospital local, donde un médico certificó una herida superficial en el dedo anular de la mano derecha, sin necesidad de suturas.



El Gabinete de Criminalística intervino en el lugar para documentar los daños y la camioneta fue entregada a su propietaria.

Jefatura de policía Río Negro