Despiste en Ruta 22: una familia de Lamarque sufrió un accidente camino al Alto Valle

El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana y fue advertido por personal policial que acudió al lugar tras tomar conocimiento del siniestro.

Allí se constató que el rodado involucrado era un Renault Fluence en el que viajaba una familia oriunda de Lamarque: una mujer de 31 años, un hombre de 51 y dos menores de 8 y 1 año respectivamente.

Según se informó, el automóvil circulaba en dirección al Alto Valle cuando, en medio de una maniobra de sobrepaso realizada por un camión con patente chilena que no pudo ser identificado, la conductora perdió el control del vehículo.

Como consecuencia, el rodado terminó despistando hacia la banquina contraria, aunque sin llegar a volcar.

Tras el accidente, los dos menores fueron trasladados preventivamente al hospital de la zona para descartar lesiones de gravedad.

En el hecho intervino personal de Seguridad Vial de Choele Choel, quienes trabajaron para garantizar el fluido tránsito vehicular por el sector.

Fuente Unidad Regional IV